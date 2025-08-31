राधा अष्टमी की किस पूजा से मिलेगा वैवाहिक सुख और पूरी होगी मनोकामना? पढ़ें सिर्फ एक क्लिक में

Radha Ashtami 2025 Puja Ke Upay: हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी का दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है क्योंकि इसी दिन कृष्ण की परम सखी और पटरानी राधा जी की प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार पार्वती के बगैर महादेव और लक्ष्मी के बगैर श्री हरि की उपासना अधूरी मानी जाती है, उसी प्रकार राधा रानी की पूजा के बगैर कान्हा की पूजा अधूरी होती है. आज राधा अष्टमी के दिन आखिर किन उपायों को करने पर पूरी होगी मनोकामना, आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

किस पूजा से पूरे होंगे अटके काम?

यदि आपका कोई काम कहीं पर अटका हुआ है और तमाम कोशिशों के बाद भी वह पूरा नहीं हो रहा है या फिर आपको काम करते समय अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो कार्यक्षेत्र से जुड़ी बाधाओं को दूर करने और मनचाही सफलता को पाने के लिए आपको आज राधा रानी के श्री चरणों में एक चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए.

उसके बाद उनके मंत्र 'नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी, रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु कृष्ण प्राणाधिकप्रिये' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के सारे काम सफल होते हैं और उसे मनचाही सफलता मिलती है. राधाअष्टमी के दिन पूजा में रखे गये इस चांदी के सिक्के को लाल कपड़े समेत अपने कार्य स्थल अथवा देव स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप-दीप से पूजा करें.

किस उपाय से पूरी होगी वैवाहिक सुख की कामना

यदि आपके वैवाहिक जीवन को किसी की नजर लग गई है या फिर ​जीवनसाथी के साथ तालमेल में कमी रहती है तो आपको सुखी वैवाहिक जीवन के लिए राधा अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति-पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहती है.

सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए आज एक भोजपत्र में अपने पति या पत्नी का नाम लिख कर राधा रानी के मंदिर में जाकर उनके श्री चरणों में रखकर मंगलकामना करनी चाहिए. मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा के इस उपाय को करने से राधा जी की कृपा बरसती है और दांपत्य जीवन सुखमय बना रहता है.

