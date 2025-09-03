विज्ञापन
Panchak September 2025 Date: सितंबर महीने में कब लगेगा पंचक, जानें 5 दिनों तक आखिर कौन से नहीं करने चाहिए काम

Panchak 2025: ज्योतिष में पंचक का क्या महत्व होता है? क्या सिर्फ किसी की मृत्यु के समय ही इसका विचार किया जाता है? सितंबर महीने में कब लगेगा पंचक और क्या हैं इससे जुड़े नियम? पंचक के पांच दिनों में किन कामों की होती है मनाही, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

सितंबर महीने में पंचक कब है?

September 2025 Panchak Dates: ज्योतिष के अनुसार किसी भी काम में अगर मनचाही सफलता पानी हो तो उसे हमेशा शुभ तिथि और समय में प्रारंभ करना चाहिए. मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में काम करने से जहां उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है तो वहीं अशुभ समय में किये गये कार्य में अड़चनें आने की आशंका बनी रहती है. यदि बात करें पंचक के 5 दिनों की तो ज्योतिष में इसे बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है. आइए जानते हैं कि सितबंर महीने में यह पंचक कब पड़ेगा और इस दौरान हमें पंचक के ​किन नियमों का पालन करना चाहिए. 

कब लगेगा पंचक | Panchak date in 2025

हिंदू धर्म में पंचक के जिन 5 दिनों में कुछेक कार्यों को लेकर सख्त मनाही है, वह सितंबर महीने में 06 तारीख से शुरु होकर 10 तारीख तक रहेगा. अगर आने वाले महीनों की बात करें तो अक्टूबर महीने में यह 03 से लेकर 08 अक्टूबर 2025 तक रहेगा. अक्टूबर महीने की आखिरी तारीख यानि 31 अक्टूबर से एक बार फिर शुरू होकर 04 नवंबर 2025 को पंचक समाप्त होगा. इसी तरह नवंबर महीने की 27 तारीख से शुरू होकर यह 01 दिसंबर 2025 तक रहेगा. यदि बार करें साल 2025 के आखिरी पंचक की तो यह 24 से 29 दिसंबर 2025 के बीच रहेगा. 

पंचक से जुड़ी 5 बड़ी बातें 

ज्योतिष के अनुसार पांच दिनों तक लगने वाला पंचक पांच प्रकार का होता है. रविवार को पड़ने वाला पंचक रोग पंचक, सोमवार को पड़ने वाला राज पंचक, मंगलवार को पड़ने वाला अग्नि पंचक, शुक्रवार को पड़ने वाला चोर पंचक और शनिवार को पड़ने वाला मृत्यु पंचक कहलाता है. इन सभी पांचों पंचक का अपने नाम के अनुसार प्रभाव पड़ता है. 

पंचक में कभी न करें ये 5 काम 

धर्मग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र में पंचक को अशुभ बताते हुए इस दौरान कुछेक कार्यों को न करने की सलाह दी गई है क्योंकि इसका दुष्प्रभाव न सिर्फ इंसान के कामों पर बल्कि धन, सेहत और संबंध आदि पर भी पड़ता है. हिंदू मान्यता के अनुसार पंचके अनुसार शादी, विवाह, तिलक, सगाई मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए.

इसी प्रकार पंचक के समय में घर की छत या फिर उसकी नींव डलवाने का कार्य नहीं करना चाहिए. पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करना भी अशुभ माना गया है. ज्योतिष के अनुसार पंचक के 5 दिनों में पलंग बुनवाना, बनवाना या फिर खोलना-बांधना मना है. धर्मशास्त्र के अनुसार यदि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक के दौरान हो जाए तो उसकी शांति करवानी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

