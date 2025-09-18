विज्ञापन
Navratri 2025: नवरात्रि में इन 9 उपायों को करते ही भगवती भर देंगी खुशियों से झोली, मिलेगा मनचाहा वरदान 

Navratri 2025 : अगर इन नौ दिनों में श्रद्धा और सही विधि से मां दुर्गा को अलग अलग रंगों की चीजें अर्पित की जाएं, तो निश्चित ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है. दुख, बीमारी और धन की कमी से जूझ रहे लोग भी राहत महसूस करते हैं. 

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में कैसे करें देवी दुर्गा की पूजा?

Navratri 2025 Durga Puja Ke Upay: नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना के लिए बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है. यदि बात करें शारदीय नवरात्रि की तो इसमें देवी दुर्गा के 09 पावन स्वरूपों की पूजा का विधान है. शक्ति की भक्ति और जप-तप से जुड़े इन 9 दिनों में विधि-विधान से व्रत करने की परंपरा है. माता के लिए किए जाने वाले 09 दिन के व्रत में भक्तगण देवी भगवती की तमाम तरह से पूजा, मंत्र जप और भजन कीर्तन करते हैं. 

इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि इस अवसर माता को उनकी प्रिय चीजें चढ़ाई जाएं तो उस पर शीघ्र ही देवी कृपा बरसती है. मां दुर्गा की कृपा से उसके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि का आगमन होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नवरात्रि पर कैसे करें पूजा, आइए इसे विस्तार से जानते हैं. 

नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती चढ़ाएं ये 9 चीजें (Offer These Things 9 Days During Navratri)

1. पहला दिन - मां शैलपुत्री

नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा को पीले रंग के वस्त्र, फूल और नैवेद्य चढ़ाएं. हिंदू मान्यता के अनुसार यह रंग खुशहाली और ऊर्जा का प्रतीक है. ऐसा करने से देवी भगवती की कृपा से साधक के जीवन में नए अवसर आते हैं और उसे सुख-समृद्धि प्राप्त होती है.

2. दूसरा दिन - मां ब्रह्मचारिणी

हिंदू मान्यता के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी को हरे रंग की चीजें बहुत प्रिय होती हैं. यह रंग शांति और समर्पण का प्रतीक है. मान्यता है कि इस रंग के वस्त्र एवं श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ाने से साधक का आत्मबल बढ़ता है.

3. तीसरा दिन - मां चंद्रघंटा

नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा को पीले और हरे रंग के वस्त्र या फूल अर्पित करें. यह मिलाजुला रंग संयोजन साहस और संतुलन को दर्शाता है.

4. चौथा दिन - मां कुष्मांडा

शक्ति की साधना के चौथे दिन देवी भगवती को नारंगी रंग से जुड़े वस्त्र, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं. हिंदू मान्यता के अनुसार यह रंग आत्मविश्वास और जोश का प्रतीक है. इससे रुके हुए कार्य बनने लगते हैं.

5. पांचवां दिन - मां स्कंदमाता

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा में सफेद रंग की वस्तुएं एवं वस्त्र आदि चढ़ाने से घर में शांति बनी रहती है. यह रंग पवित्रता और शुद्ध भावनाओं का प्रतीक है.

6. छठा दिन - मां कात्यायनी

देवी भगवती की पूजा के छठवें दिन साधक को लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, फल आदि अर्पित करने चाहिए. यह रंग शक्ति और विजय का प्रतीक है. मान्यता है कि देवी पूजा के इस उपाय को करने से शत्रु बाधा दूर होती है.

7. सातवां दिन - मां कालरात्रि

नवरात्रि की पूजा में सातवें दिन मां कालरात्रि को नीले रंग की वस्तुएं समर्पित करें. यह रंग नकारात्मकता को दूर करने वाला माना गया है. देवी पूजा के इस उपाय से साधक को डर और चिंता से मुक्ति मिलती है.

8. आठवां दिन - मां महागौरी

नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी को गुलाबी रंग की चीजें अर्पित करनी चाहिए. मान्यता है कि यह रंग प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

9. नौवां दिन - मां सिद्धिदात्री

नवरात्रि के अंतिम दिन देवी पूजा में बैंगनी रंग के वस्त्र, पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए. मान्यता है कि देवी सिद्धिदात्री की पूजा में इस उपाय को करने से साधक को सभी चीजों में सफलता मिलती है. हिंदू मान्यता के अनुसार बैंगनी रंग गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

