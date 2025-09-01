September 2025 Rashifal: मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों का कैसा बीतेगा सितंबर 2025 का महीना? पढ़ें पूरा भविष्यफल

September mahine ka rashifal (September 2025 Horoscope): सितंबर महीने में ग्रह-नक्षत्र की चाल बताती है कि मिथुन, मकर और राशि के लिए यह महीना गुडलक लिए रहने वाला है. इन राशियों के परिवार में खुशियां बनी रहेंगी तो वहीं करियर-कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर ​भी सुनने को मिल सकती है. वहीं कर्क-कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में थोड़ी-बहुत कठिनाईयां बनी रहेंगी. इन दोनों राशियों के काम-काज में आने वाली मुश्किलें इन्हें प्रभावित कर सकती है. मनचाही सफलता के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे. वहीं तुला राशि के जातकों को जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा. जबकि धनु राशि के लोगों को धन बहुत सोच-समझकर खर्च करने की जरूरत रहेगी. आइए मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सितंबर 2025 का पूरा भविष्यफल जानते हैं.

मेष (Aries)

सितंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है. इस महीने आपका प्रेम संबंध काफी मजबूत होगा. आप अपने साथी के साथ रिश्ते को खूबसूरत तरीके से जियेंगे. जिससे आपको उन पर अधिक भरोसा होगा. आप अपने जीवन साथी खुश करने में कामयाब रहेंगे और उन्हें भी आपकी काफी कद्र होगी. इस महीने आपके खर्चे से चढ़कर बोलेंगे, जिसके चलते आपको आर्थिक समस्या हो सकती है. आपको कोई भी काम सोच समझकर करना होगा. नौकरी में कार्यरत लोग इस महीने दूसरे के चक्कर में अपने के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं. बिजनेस से जुड़े लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. स्टूडेंट इस महीने दिखावे के चक्कर में पड़ सकते हैं. आपकी सेहत इस महीने उतार-चढ़ाव लिए रहने वाली है. आपको इस महीने अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा. जिन लोगों को शुगर है वह अपनी सेहत को लेकर खूब सावधानी बरतें.



वृषभ (Taurus)

यह महीना आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा. इस महीने अपने रिश्ते को लेकर आप काफी उत्साहित रहेंगे. प्रेम संबंध सुखमय बना रहेगा. साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी जो कि आपके परिवार को भी खूब पसंद आएगी. इस महीने आपको धन को लेकर ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी. भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा. आपको अच्छा व्यवसाय आदि में अच्छा लाभ मिलेगा. सत्ता-सरकार से जुड़े मामले में भी आपको लाभ हो सकता है. आपके काम आसानी से पूरे होंगे. नौकरी में कार्यरत लोग कार्यक्षेत्र में अपने काम की वाहवाही लूटने में कामयाब होंगे. इस माह आप अपने काम को मेहनत से करेंगे, यह बात आपके बॉस को खूब पसंद आएगी. व्यवसाय कर रहे लोग थोड़ा सावधान रहकर काम करें. विद्यार्थी वर्ग इस महीने थोड़ा परेशान रहेंगे क्योंकि वह पढ़ाई में बेहतर करना तो चाहेंगे लेकिन उनके मन में एक साथ बहुत सारी चीज चलने के कारण मन चिंतित रहेगा. उन्हें मेडिटेशन की आवश्यकता रहेगी. आपको अपने खान-पान में पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.

मिथुन (Gemini)

यह महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है. लव लाइफ शानदार रहेगी. आपके रिश्ते मजबूत होंगे. रिश्ते में नयापन आपके साथी को खूब भाएगा और वह विवाह को लेकर परिवार के सदस्यों से भी बातचीत कर सकता है. शादीशुदा लोग भी जीवनसाथी का खूब केयर करेंगे और उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी. इस महीने आपको अपने बिजनेस पर अच्छा खर्च करना पड़ेगा लेकिन आपकी इनकम भी उसी हिसाब से होगी जो आपको खर्च करने में मदद करेगी. बिजनेस कर रहे लोगों की योजनाएं सफल होंगी और वे काफी बेहतर रिजल्ट देंगे. आपकी किसी नए काम में इंट्रेस्ट ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोग अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे जो उनके बॉस को खूब पसंद आएगा. बेहतर काम के लिए प्रमोशन भी मिल सकता है. विद्यार्थियों को इस महीने पढ़ाई में खूब मदद मिलेगी.वह किसी रिसर्च को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे. इस महीने आपके स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना ठीक-ठाक रहने वाला है. इस राशि के सिंगल लोग किसी के प्यार में पड़ सकते हैं. पहले से प्रेम संबंध में बने लोगों की अपने साथी से अच्छी बॉन्डिंग रहेगी. इस महीने आपको अपने साथी के साथ सुखमय जीवन बिताने का पूरा अवसर मिलेगा. कर्क राशि के लोगों को इस महीने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सचेत रहना होगा क्योंकि आपको इस माह मन मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा. यदि अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेस में आपको किसी बड़े टेंडर के मिलने से खुशी होगी लेकिन उसे समय से पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करना होगा. स्टूडेंट इस महीने अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. उन्हें अध्यापकों का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा.



सिंह (Leo)

सिंह राशि के जातकों को इस महीने सोच-समझकर काम करने की आवश्यकता रहेगी. दांपत्य जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी और आपको जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट रहेगा, जिससे आप अपने काम को आसानी से कर सकेंगे. प्रेम संबंध में इस महीने दिक्कतें आ सकती हैं. साथी का अटपटा व्यवहार आपको समस्या में डाल सकता है. इस महीने आपको खुले हाथ खर्च नहीं करना है अन्यथा आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं. यदि कहीं से आपको इनकम आने वाली थी तो उसे आने में देरी हो सकती है. बिजनेस में भी आपको लाभ मिलने में थोड़ी समस्या आ सकती है. नौकरीपेशा लोग इस महीने अपना काम ध्यान से करें अन्यथा गड़बड़ी होने की आशंका है. किसी बदलाव के बारे में आप बिल्कुल न सोचें. विद्यार्थियों को इस महीने किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिल सकता है. इसके लिए उन्हें अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि उन्हें मनचाही सफलता मिल सके. सिंह राशि को सेहत की चिंता सता सकती है.

कन्या (virgo)

कन्या राशि के लिए यह महीना मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम संबंध में लव पार्टनर की गलतफहमियों को दूर करने की आवश्यकता है, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे. शादीशुदा लोगों को अपनी जिम्मेदारियां को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा. इस महीने आपको धन को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को पूरा करने के लिए सहयोगियों से मदद लेनी पड़ सकती है. इस माह आपकी तरक्की की राह में कुछेक अड़चनें आ सकती हैं. विद्यार्थियों को भी इस महीने थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा क्योंकि आपको आप सोशल मीडिया में अपने मित्रों के साथ काफी समय व्यतीत करेंगे. जिसके कारण आपका अत्यधिक समय बर्बाद होगा. आपको पढ़ाई के लिए परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की डांट खानी पड़ सकती है. इस महीने आपको कोई स्किन एलर्जी इन्फेक्शन आदि हो सकता है, जिसे आपको इग्नोर करने से बचना होगा.है.

तुला (Libra)

तुला राशि के लिए यह महीना तरक्की दिलाने वाला रहेगा. इस महीने प्रेम संबंध में आप काफी अच्छा फील करेंगे और अपने रिश्ते को रोमांटिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. शादीशुदा लोगों को अपने जीवन में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इस महीने आपके सामने बड़े खर्च आ सकते हैं. जिसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा सकती है. नौकरीपेशा लोगों को इस महीने कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है. उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ-साथ उन्हें बड़ा पद मिल सकता है. बिजनेस में आपको काफी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी. व्यवसाय में आप जल्दबाजी में कोई फैसला न करें अन्यथा आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा. स्टूडेंट को इस महीने अपनी पढ़ाई को लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. यदि कोई समस्या हो तो परिवार के सदस्यों से बातचीत करें. हायर एजुकेशन के लिए आपको मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी. इस महीने आपकी सेहत को लेकर वैसे कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन आप पर काम का अधिक दबाव रहेगा, जिसके कारण शारीरिक थकान के साथ आंख से संबंधित दिक्कत रह सकती है.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ और फलदायक रहने वाला है. इस महीने आपके साथी से रिश्ते मिठास भर रहेंगे. यदि आप अपने साथी से कोई शिकायत करें तो वह उसे पल में दूर कर देंगे और आपके साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखेंगे. इस महीने आपकी इनकम बेहतर होगी. जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर बड़े खर्चों का असर नहीं होगा. आप भविष्य को लेकर भी कुछ धन निवेश करने के बारे में प्लान कर सकते हैं. नौकरी में कार्यरत लोगों को मेहनत के साथ-साथ अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा क्योंकि आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. बिजनेस में आपको अच्छे सफलता के लिए अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ें. छात्र वर्ग इस महीने पढ़ाई को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे और उन्हें उनकी मेहनत का फल ​भी मिलेगा. हालांकि आप कुछ समय के लिए अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, जिसके कारण आपके परिजन आपसे नाराज हो सकते हैं. आपको अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं को लेकर लापरवाह होने से बचना चाहिए और समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना काफी उलझन भरा रहने वाला है. इस महीने आप अपने लव पार्टनर को की ओर आकर्षित तो होंगे लेकिन कुछेक चीजों को लेकर तनाव भी बना रहेगा. शादीशुदा लोगों को इस महीने अपने रिश्ते पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. कोई समस्या हो तो परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर दूर करने का प्रयास करें. इस महीने आपको अपने खर्चों का लेखा-जोखा अवश्य रखना होगा क्योंकि कुछ खर्च आपको मजबूरी में ना चाहते हुए करने पड़ेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को यदि किसी काम को लेकर समस्या आएगी तो उसे दूर करने में सहयोगियों की मदद आसानी से मिल जाएगी. इस माह आपकी तरक्की होने में कोई समस्या नहीं आएगी. बिजनेस में आपको एक नई पहचान मिलेगी. आप पुराने प्रोजेक्ट के साथ-साथ कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए लोगों से मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को इस महीने परिश्रम के अनुसार फल न मिलने से चिंता रहेगी. इस महीने आपको अपनी सेहत को लेकर कुछ टेंशन हो सकती है. इसके लिए अपने खानपान और दिनचर्या सही रखें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना खुशियां भरा रहने वाला है. इस महीने आपका प्रेम संबंध सुखद बना रहेगा. शादीशुदा लोगों के जीवन में यदि कोई समस्या आ रही थी तो आपसी बातचीत से दूर हो जाएगी. इस महीने आपको पैसा सोच-समझकर खर्च करना होगा और साथ ही अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा. इस महीने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है. इस माह आपका परिश्रम रंग लाएगा. ​बिजनेस से जुड़े लोगों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. विद्यार्थी वर्ग इस महीने किसी नए कोर्स को करने की योजना बना सकते हैं. इस माह छात्र अपनी पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे. इस माह उन्हें उनके परिश्रम का सुखद फल प्राप्त होगा. उन्हें कोई अवार्ड अथवा स्कॉलरशिप भी इस महीने मिलने की संभावना बन रही है. इस माह आपको पैर या फिर कमर दर्द से जुड़ी दिक्कत आ सकती है. काम के साथ अपने शरीर और खान-पान का विशेष ख्याल रखें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फल लिए हुए है. इस माह आपको अपने कामों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी. इस महीने अपने साथी से रिश्तों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें. आपको अपने पारिवारिक मामलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. धन को लेकर इस महीने आप सेविंग के बारे में ज्यादा सोचेंगे और आपको जमीन-जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा. आप अपने खर्चों में थोड़ा कटौती करेंगे. बिजनेस से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की तो संभावना है, लेकिन में कामकाज में बदलाव के बारे में फिलहाल योजना ना बनाएं. छात्र वर्ग को मनचाही सफलता के लिए अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बना कर आगे बढ़ना उचित रहेगा. परीक्षा-प्रति​योगिता में मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है. इस माह आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है. इस माह आपको मांसपेशियों से संबंधित कष्ट हो सकता है. जिसके लिए आपको फिजियोथैरेपी आदि करनी पड़ सकती है.

मीन (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिलाजुला रहने वाला है. इस महीने आपको अपने लव पार्टनर के साथ मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा. आप उन्हें अपने प्यार और आत्मीयता का अहसास दिलाएंगे, जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी. इस महीने आपकी इनकम तो बेहतर होगी, लेकिन आपका रहन-सहन का स्तर इतना बेहतर होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल के चक्कर में काफी खर्च करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को इस महीने काफी मेहनत करनी होगी तभी उन्हें कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता मिल पाएगी. अपने को काम को समय पर पूरा करने के लिए उन्हें अधिक एफर्ट्स लगाने होंगे. हालांकि फिर भी बॉस को उनका काम ज्यादा दिखाई नहीं देगा. बिजनेस में आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इस माह आप व्यवसाय में काफी मेहनत करेंगे. विद्यार्थियों के मन में इस महीने उथल-पुथल बनी रहेगी. इस माह वह अपनी पढ़ाई पर कम बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे. जिसके कारण उनका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है. इस महीने आपको अपने शरीर के नाजुक अंगों पर विशेष ध्यान देना होगा. इस माह किसी चीज का इन्फेक्शन होने की आशंका बनी रहेगी.

