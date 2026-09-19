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Libra Aaj Ka Rashifal: सोशल मीडिया या बातचीत में कोई बिगड़ सकती है बात, जवाब देने से पहले सोचें

Libra Horoscope Today 19 September 2026, Tula Rashifal: कामकाज में आपकी सक्रियता दिखाई देगी. अतिरिक्त काम या किसी कौशल के माध्यम से अवसर तलाशे जा सकते हैं.

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Libra Aaj Ka Rashifal: सोशल मीडिया या बातचीत में कोई बिगड़ सकती है बात, जवाब देने से पहले सोचें
Libra Aaj Ka Rashifal 19 September 2026 | Tula Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Horoscope Today 19 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज तुला राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति साहस, संवाद, छोटे भाई-बहन, प्रयास, कौशल और अपने दम पर काम आगे बढ़ाने की हिम्मत प्रदान करेगी. आज किसी काम के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं पहल करने का मन बनेगा. पिछले दिनों जो विचार अधूरे रह गए थे, उनमें से किसी एक को चुनकर उसे आगे बढ़ाना उपयोगी रहेगा. 

कामकाज में आपकी सक्रियता दिखाई देगी. नौकरी में किसी सहकर्मी या अधिकारी के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है. मीटिंग, बातचीत, लेखन, प्रस्तुति या संपर्क से जुड़े कार्यों में आपका प्रदर्शन बेहतर रह सकता है. हालांकि बात को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें. 

व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से संपर्क करना लाभदायक हो सकता है, विशेषकर ऐसे लोगों से जिनसे काफी समय से संवाद नहीं हुआ है. अतिरिक्त काम या किसी कौशल के माध्यम से अवसर तलाशे जा सकते हैं. लेकिन जल्द पैसा कमाने के आकर्षण में अनजान व्यक्ति के प्रस्ताव पर भरोसा न करें. छोटी अवधि के लाभ के लिए ऐसा जोखिम न उठाएं जिसकी भरपाई कठिन हो. अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन पुराने विवादों को दोबारा कुरेदने से स्थिति बिगड़ सकती है. 

घर के किसी सदस्य को आपके सहयोग की आवश्यकता हो तो व्यावहारिक मदद देना संबंधों को मजबूत करेगा. किसी संदेश, फोन या सोशल मीडिया बातचीत में आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया देने से बचें. आपकी कही हुई बात अपेक्षा से अधिक दूर तक पहुंच सकती है.

उपाय: सुबह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: गुलाबी और आसमानी
 

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