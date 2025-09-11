विज्ञापन
Snake Bite: किन लोगों को हमेशा बना रहता है सांप से डर, जानें सर्पदंश का क्या है कुंडली कनेक्शन? 

Sarpdansh: ज्योतिष के अनुसार वो आखिर कौन से ग्रह-नक्षत्र या फिर योग हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को सर्पदंश का खतरा या फिर सर्पभय बना रहता है? क्या किसी इंसान की कुंडली में सर्पदंश के संकेत मिलते हैं? सांप के काटने या फिर उससे जुड़े दोष आदि को लेकर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Read Time: 4 mins
Snake Bite: ज्योतिष के अनुसार सांप कब काटता है?

What say astrology about snake bite:  राजस्थान के पाली जिले में एक मुस्लिम महिला अफसाना बानो को जब बीते छह महीने में सांप ने आठ बार काटा और उसे वेंटिलेटर तक ले जाना पड़ा तो लोगों के मन में एक सवाल कौंधने लगा कि आखिर उसकी जिंदगी में आखिर वो कौन से ग्रह-नक्षत्र या योग हैं, जो उसे बार-बार सर्पदंश का कष्ट दे रहे हैं. सांप के काटने से मौत के दरवाजे तक चक्कर लगा आने वाली इस महिला की कहानी जिस कदर रहस्मयी बनी हुई है, उसके पीछे का राज जानने के लिए हमने देश ज्योतिषविदों से जानने की कोशिश की. आइए जानते हैं कि सर्पदंश या सर्पभय को लेकर क्या कुछ कहते हैं ज्योतिष के जानकार. 

सर्पदंश और सर्पभय के लिए कौन से ग्रह-नक्षत्र हैं जिम्मेदार?

ज्योतिष (Astrology) शास्त्र की प्रोफेसर डॉ. दीप्ति श्रीकुंज के अनुसार ज्योतिष में ऐसी घटनाओं को शनि और चंद्र से बनने वाले विषयोग से जोड़कर देखा जाता है. यदि वृश्चिक राशि में चंद्र अथवा शनि के साथ कंबीनेशन बन रहा है तो वह सर्पदंश योग बनेगा. खास तौर पर तब जब वह लग्न चार्ट में, नवमांश आदि में लगातार बनता जाता है. प्रो. दीप्ति के अनुसार यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो और वहां पर शनि उसे तीसरी, सातवी या दसवी दृष्टि से आस्पेक्ट करे तो यह विषय और भी ज्यादा चिंतन करने लायक हो जाता है.

डॉ. दीप्ति श्रीकुंज के मुताबिक वृश्चिक राशि का संबंध कीट पतंगों आदि से है, ऐसी स्थिति शनि जब कभी भी मारक स्थिति में पहुंचता है तो उसे अपने बीते जन्म के प्रारब्ध का भोग करना ही पड़ता है. इसलिए किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न चार्ट में, नवमांश चार्ट में, द्वादशांश चार्ट, में त्रिशांश चार्ट, षटत्रिशांश चार्ट में अगर यह कं​​बीनेशन बन रहा है तो उसे सर्पदंश का खतरा बना रहेगा. 

क्या कहते हैं अंकशास्त्र के जानकार?

वहीं अंकशास्त्र के जानकार सुरेश व्यास सर्पदंश की घटना को ग्रहों का खेल बताते हुए कहते हैं कि इसके पीछे चन्द्रमा और राहू का ग्रहण योग जिम्मेदार है. उनके मुताबिक ये मंगल की युति और राहू के साथ शनि की महादशा की वजह से हो रहा हो रहा है. ऐसे में उस महिला को सतर्क रहना होगा. सुरेश व्यास के अनुसार सर्पदंश से बचने के लिए उस मुस्लिम महिला को चन्द्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी होगी.

हर बार अस्पताल में बचती है जान

सर्पदंश से पीड़ित महिला हर बार मौत के मुंह से इसलिए बचकर निकल आ रही है क्योंकि उसे समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाता है. पाली मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के पूर्व आचार्य और विभागाध्यक्ष डॉ. एच. एम. चौधरी के अनुसार जब किसी व्यक्ति को सर्पदंश के लिए अस्पताल में लाया जाता है तो उसके ब्लड सैंपल को बीस मिनट तक रखकर यह चेक किया जाता है कि उसमें क्लॉट बना या नहीं. यदि क्लॉट बनता है तो इसका अर्थ होता है कि सांप जहरीला नहीं था, लेकिन क्लाट नहीं बनता है तो यह मान लिया जाता है कि सांप जहरीला था. इसी के आधार पर सर्पदंश का इलाज आगे किया जाता है. डॉ. एच. एम. चौधरी के अनुसार बार-बार सांप के काटने से व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है. 

सर्प दोष से मुक्ति के लिए यहां होता है विशेष अनुष्ठान

महाराष्ट्र की कुंभ नगरी कहलाने वाले नासिक के त्र्यंबक क्षेत्र सर्पदोष से मुक्ति के लिए विशेष नागबली की पूजा होती है. हिंदू मान्यता के अनुसार जिन लोगों के द्वारा जाने-अनजाने में सर्प हत्या हुई होती है, उस दोष से मुक्ति दिलाने के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पावन क्षेत्र में सांप की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि व्यक्ति का सर्प दोष दूर हो जाए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

