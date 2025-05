Kanwar yatra 2025 : साल 2025 में कब निकलेगी कांवड़ यात्रा, जानिए यहां महत्व और नियम

Shravan month 2025 : भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है. यह माह भगवान शिव की पूजा और व्रत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. भोले के भक्तों को विशेष रूप से इस माह का इंतजार रहता है. हर शिव मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है. मान्यता है सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. साथ ही इस माह में कांवड यात्रा भी निकलती है, जिसमें हरिद्वार से जल लाकर सावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्त महादेव का अभिषेक करते हैं. मान्यता है कांवड़ यात्रा की शुरूआत भगवान परशुराम ने की थी. ऐसे में आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा कब से शुरू होगी..

क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं, मन अशांत है तो एस्ट्रोलॉजर का बताए ये 2 काम करिए

कब से शुरू होगी कांवड़ यात्रा 2025 - When will Kanwar Yatra start in 2025

पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 11 जुलाई देर रात 02 बजकर 06 मिनट से होगी और समापन अगले दिन यानी 12 जुलाई को देर रात 02 बजकर 08 मिनट पर समापन होगा. ऐसे में सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से होगी. वहीं, इस माह का समापन 09 अगस्त को होगा. ऐसे में कांवड यात्रा की शुरूआत 11 जुलाई से शूरू हो जाएगी और सावन शिवरात्रि के दिन समाप्त.

सावन शिवरात्री तिथि 2025 - Sawan Shivratri Date 2025

आपको बता दें कि मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. ऐसे में इस तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 04 बजकर 39 मिनट से होगी और समापन 24 जुलाई को देर रात 02 बजकर 28 मिनट पर होगी. ऐसे में सावन शिवरात्रि का पर्व 23 जुलाई को मनाया जाएगा.

चार तरह की होती है कांवड़ यात्रा - There are four types of Kanwar Yatra

सामान्य कांवड़ यात्रा

खड़ी कांवड़ यात्रा

दांडी कांवड़ यात्रा

डाक कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा के क्या-क्या नियम हैं

कांवड़ यात्रा करने से पहले सात्विक जीवन जीना होता है.

यात्रा से कुछ हफ्ते पहले ही तामसिक भोजन छोड़ना होता है.

शराब, सिगरेट, तंबाकू से दूरी बनानी होती है.

कांवड़ यात्रा पर निकले भक्तों को बुरे विचार मन में नहीं लाना है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)