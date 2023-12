Rashifal 2024: साल 2024 में शनि के प्रभाव से इन राशियों का होगा लाभ, जानिए किन राशियों को मिलेगी शनि देव की कृपा

कर्क राशि के जातकों का व्यक्तित्व और प्रभावशाली होगा जिससे उन्हें जीव के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.

Effect Of Shani On Rashifal: ज्योतिष शास्त्र (Astrology) के अनुसार ग्रहों की चाल का मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है. वर्ष 2024 में ग्रहों की चाल से सभी राशियों पर असर पड़ने वाला है. सभी ग्रह अपनी राशि और स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव राशिफल पर पड़ता है. हालांकि, नए साल में शनि देव (Shani) अपने राशि में बदलाव नहीं करने वाले हैं लेकिन उनके प्रभाव से कुछ राशियों को विशेष लाभ हो सकता है. आइए जानते हैं वर्ष 2024 के राशिफल पर शनि देव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है (Effect of Shani on Rashifal) और किन राशियों को लाभ होने वाला है.