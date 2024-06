Weekly rashiphal 2024 : यहां जानिए 24 से 30 जून कैसा बितेगा आपका जीवन

Rashifal 2024 : लग्नराशि पर आधारित साप्ताहिक राशिफल में जानिए इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी. इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है, आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. Dewali 2024 date : साल 2024 में नवंबर की इस तारीख को मनाया जाएगा रोशनी का पर्व दिवाली

साप्ताहिक राशिफल 2024

मेष राशि : इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यापार तथा छात्रों के लिए पढ़ाई से जुड़ी यात्रा के योग बन सकते हैं. राजनीति के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए सप्ताह लाभप्रद बना रहेगा. आपकी प्रतिभा में निखार आएगा. धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से सर्दी-जुकाम या मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. नौकरी तथा व्यापार में किये जा रहे प्रयास सफल होंगे. आखिरी दिनों में परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है.

वृषभ राशि : इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों परेशानियों का समाधान मिलेगा. सभी कार्यों में मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे. वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखें, चोट की आशंका बन सकती है. मकान जमीन के कार्यों से धन लाभ के योग बन सकते हैं. छात्रों के लिए समय अनुकूल बना रहेगा. जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे. ननिहाल पक्ष से फायदा मिल सकता है.

मिथुन राशि : इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को अपने पराक्रम के बल पर धन लाभ होगा. स्वास्थ्य ठीक-ठाक बना रहेगा, लेकिन पेट से सम्बन्धित कोई विकार परेशान कर सकता है. नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन मिल सकता है. सरकारी कार्य बिना अवरोध के पूर्ण होंगे. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. नया वाहन खरीद सकते हैं. जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, उचित रहेगा.

कर्क राशि : इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. आपको कोई परेशानी और चिंता तो रहेगी, लेकिन जल्द ही उसका समाधान भी प्राप्त हो सकता है. धन को लेकर कोई आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है. व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह लाभ देने वाला बना रहेगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. सेहत को लेकर कोई लापरवाही न बरतें. प्रेम प्रसंग को लेकर स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी.

सिंह राशि : यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. आपकी आय तथा जमा धन राशि में बढ़ोत्तरी के योग बने रहेंगे. नौकरी में स्थितियां पहले से और अच्छी होगी. अगर नौकरी की तलाश में हैं तो उसकी प्राप्ति हो सकती है. व्यापारिक क्षेत्र से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं. पारिवारिक लोगों के साथ आनंद और खुशियों के पल व्यतीत करेंगे. सेहत ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी खान-पान का ध्यान रखें.

कन्या राशि : इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों की शुरुआत खर्चों से हो सकती है. आपके कार्यों की सराहना होगी तथा सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. सरकारी कार्यों से जुड़े व्यापारियों को अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है. कोई अच्छी खबर आपकी ख़ुशी बढ़ा सकती है. सेहत ठीक रहेगी. अगर ब्लड प्रेसर के मरीज हैं तो दवाई समय से लें. क्रोध तथा चीड़-चिड़ेपन से दूर रहें अच्छा रहेगा.

तुला राशि : इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. अपनी जमा पूंजी को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं. आपके द्वारा किये गए कार्यों की प्रशंसा होगी. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. इस हफ्ते आप अपनी सुख सुविधाओं को और अच्छा करने पर खर्च कर सकते हैं. नौकरी तथा व्यापार को लेकर स्तिथियां और मजबूत होंगी. छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा बना हुआ है. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह मन से करेंगे.

वृश्चिक राशि : यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक बना रहेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति के योग बन सकते हैं. धन को लेकर स्थितियां सुधरेंगी तथा अचानक धन लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे. किसी मांगलिक कार्यक्रम में भागीदारी हो सकती है. वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. सप्ताह के अंत में कुछ खर्च बढ़ सकता है. सेहत ठीक-ठाक बनी रहेगी.

धनु राशि : इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के भाग्य का विकास होगा तथा किये जा रहे कार्य सफल होंगे.किस्मत का भरपूर साथ होने से आपको कार्यक्षेत्र में सफलता जल्दी प्राप्त होगी. नौकरी-पेशा वर्ग के लोगों को अपने बॉस से तारीफ मिल सकती है. जॉब से सम्बन्धित कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है. निजी सुखों में वृद्धि संभव है. अचानक गुप्त धन लाभ होगा. किसी धार्मिक संस्था से जुड़ सकते हैं तथा धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा.

मकर राशि : इस सप्ताह मकर राशि के नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा.व्यापारी वर्ग को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. शुरुआत में स्वास्थ्य गड़बड़ बना रह सकता है. जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तथा उस पर खर्च भी हो सकता है. व्यावसायिक लाभ के लिए नए स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं. अहंकार का त्याग करें अन्यथा कार्यक्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो सकती है. व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, अतः खर्च पर ध्यान दें.

कुंभ राशि : यह सप्ताह निजी व्यापार करने वाले कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा. व्यापारिक वर्ग को धन लाभ होने से संचय धन में वृद्धि होगी. करियर के लिहाज से सप्ताह अच्छा जा सकता है. नयी नौकरी के लिए आवेदन करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. सरकार से जुड़े कार्य लाभ दे सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सिरदर्द की समस्या हो सकती है. छात्रों को अधिक परिश्रम से सफलता मिलेगी.

मीन राशि : मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा. कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है. नौकरी तथा व्यापरिक क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा तभी सफलता प्राप्त होगी. व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें. आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं. छोटी दूरी की यात्राएं होती रहेंगी. खर्च भी बना रहेगा शारीरिक थकावट बनी रह सकती है.

