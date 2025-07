Guru purnima 2025 : गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करें इन चीजों का दान, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि और शांति

Guru Purnima dan significance : हिन्दू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, जो हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 10 जुलाई दिन गुरुवार को मनाया जाएगा. इस दिन लोग अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करते हैं साथ ही, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं. इसके अलावा पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और जरूरतमंदों को दान भी करते हैं. मान्यता है गुरु पूर्णिमा के दिन गरीब असहाय लोगों की सहायता और दान करना पुण्य फलदायी होता है. इसके अलावा और क्या-क्या करना (what to do on guru purnima 2025) आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शुभ फलदायी होता है, आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में...

गुरु पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए - What things should be donated on Guru Purnima

इस दिन व्रत रखने के साथ जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े, जूते-चप्पल, छाता, धन, खाना दान करना चाहिए. इससे जीवन में सुख शांति का वास होता है. अगर आपने किसी को गुरु माना है उनसे दीक्षा ली है तो इस दिन उनके दर्शन करें और उनके चरण स्पर्श करें साथ ही, कोई उपहार दीजिए. इस दिन भगवान शिव, श्रीकृष्ण, श्रीराम, विष्णु जी, हनुमान का पूजन भी कर सकते हैं. इस दिन आप ग्रंथों का पाठ करें और संतों का प्रवचन सुनिए. साथ ही गुरु द्वारा दिखलाए सतमार्ग पर चलने का भी संकल्प लीजिए और उन्हें गुरु दक्षिणा भी दीजिए.

गुरु पूर्णिमा स्नान दान मुहूर्त 2025 - Guru Purnima Bath Donation Muhurat 2025

गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 10 मिनट से सुबह 4 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. इसके बाद अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 59 मिनट से दोपहर 12 बजकर 54 मिनट तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 45 मिनट से दोपहर 3 बजकर 40 मिनट तक रहेगा.

