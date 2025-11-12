विज्ञापन
Chandra Darshan 2025: नवंबर महीने में कब होगा चंद्र दर्शन, जानें पूजा विधि और बड़े लाभ

Chandra Darshan 2025 Kab Hai: सनातन परंपरा में किसी भी मास के कृष्णपक्ष की अमावस्या के बाद जब पहली बार चंद्रमा निकलता है तो उसके दर्शन को बेहद शुभ माना जाता है. नवंबर महीने में यह चंद्र दर्शन कब होगा? इसका हिंदू धर्म में क्या महत्व है? चंद्रमा के उदय होने का समय और पूजा विधि जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Chandra Darshan 2025: चंद्र दर्शन की पूजा विधि, मंत्र और महाउपाय
Chandra Darshan 2025 Date And Time: ज्योतिष शास्त्र में मन और माता के कारक और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र देवता का दर्शन अत्यंत ही शुभ और शुभ फल प्रदान करने वाला होता है. चंद्र देव के दर्शन और पूजन से व्यक्ति की मानसिक शांति, सुख, सौंदर्य, आकर्षण आदि में वृद्धि होती है. पुराणों में जिस चंद्र देवता की पूजा अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी मानी गई है, उसके अमावस्या बाद होने वाले प्रथम दर्शन नवंबर महीने में कब होंगे? इस दिन कब चंद्रोदय होगा? चंद्र दर्शन की पूजा किस विधि से और कब करना उचित रहेगा, आइए इन सभी बातों को विस्तार से जानते हैं. 

चंद्र दर्शन की पूजा विधि

चंद्र दर्शन का शुभ फल पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन प्रात:काल तन और मन से पवित्र होने के बाद चंद्र देवता के व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन यदि संभव हो तो फलाहार करते हुए उपवास करें और शाम को जब चंद्र दर्शन और पूजन हो जाए तभी अपने व्रत को खोलें. चंद्र दर्शन का पुण्यफल पाने के लिए शाम के समय एक बार फिर तन और मन से पवित्र होने के बाद स्वच्छ सफेद या फिर उजले रंग के वस्त्र धारण करें.

इसके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध, सफेल पुष्प, अक्षत आदि को लोटे में डालकर अर्घ्य दें. चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय मन में 'ॐ चं चंद्राय नमः' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करते रहें. चंद्र दर्शन वाले दिन चंद्र देवता को विशेष रूप से क्षीर का भोग लगाएं और पूजा के अंत में आशीर्वाद मांगते हुए सुख-सौभाग्य की कामना करें. 

चंद्र दर्शन के उपाय

चंद्र दर्शन का शुभ फल पाने और कुंडली का चंद्र दोष दूर करने के लिए व्यक्ति को इस दिन मोती की माला से चंद्र देवता के मंत्रों का विशेष रूप से जप करना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र दर्शन के दिन चंद्रमा से जुड़ी चीजें जैसे चावल, सफेद वस्त्र, चीनी, आदि का दान करने से भी चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं. 

चंद्र दर्शन के दिन न करें ये काम 

हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र दर्शन वाले दिन जहां कुछेक उपाय जीवन की शुभता को बढ़ाते हैं, वहीं कुछेक कार्यो को करने पर लाभ की जगह नुकसान होने की आशंका बनी रहती है. हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र दर्शन वाले दिन व्यक्ति को क्रोध और किसी के साथ वाद-विवाद नहीं करना चाहिए. इसी प्रकार चंद्र दर्शन वाले दिन सिर्फ तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

