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Capricorn Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: आय के साथ बचत की भी बनाएं योजना, बोलचाल में रखें नरमी

Capricorn Horoscope Today 24 September 2026, Makar Rashifal: बड़ी रकम उधार देने से पहले वापसी की निश्चितता पर विचार करें. परिवार में किसी सदस्य की आर्थिक जरूरत आपके सामने आ सकती है. खानपान आज विशेष ध्यान मांगता है.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: आय के साथ बचत की भी बनाएं योजना, बोलचाल में रखें नरमी
Makar Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Capricorn Horoscope Today
Photo Credit: NDTV


Capricorn Horoscope Today 24 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज धन, बचत, पारिवारिक संसाधन और बोलचाल से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आज कही गई एक बात लंबे समय तक याद रखी जा सकती है, इसलिए स्पष्टता के साथ नरमी बनाए रखना आपके हित में होगा. वित्तीय मामलों में किसी पुराने भुगतान, बचत योजना या परिवार से जुड़े खर्च पर चर्चा हो सकती है. आय को बढ़ाने की इच्छा रहेगी, लेकिन केवल अधिक कमाई पर ध्यान देने के बजाय धन को सुरक्षित रखने की रणनीति बनाना भी जरूरी है. किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले वापसी की निश्चितता पर विचार करें. 

नौकरी में आपकी बातचीत किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति तक पहुंच सकती है. इंटरव्यू, वेतन वार्ता या अपनी भूमिका से संबंधित चर्चा हो तो तथ्यों के साथ बात रखें. हालांकि अपनी उपलब्धियों को साबित करने की कोशिश में सहकर्मियों की कमियां गिनाना नुकसानदायक हो सकता है. कार्यालय की निजी बातें दूसरों से साझा करने से बचें. 

व्यापार में कीमत तय करने और भुगतान वसूलने से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं. पुराने ग्राहक से बकाया राशि प्राप्त करने के लिए संपर्क करना उचित रहेगा. साझेदार अथवा कर्मचारी से पैसों को लेकर भ्रम हो तो हिसाब स्पष्ट करें. मौखिक भरोसे के बजाय लिखित रिकॉर्ड रखना भविष्य की परेशानी कम करेगा.

परिवार में किसी सदस्य की आर्थिक जरूरत आपके सामने आ सकती है. सहायता करने की इच्छा होगी, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी उठाना ठीक नहीं. घर के बजट में अचानक परिवर्तन करने से पहले सभी सदस्यों की जरूरतों को ध्यान में रखें. 

खानपान आज विशेष ध्यान मांगता है. बाहर का बहुत मसालेदार भोजन या भोजन के समय में अत्यधिक अंतर असहजता पैदा कर सकता है. 

उपाय: सुबह माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः की 108 बार माला करें.
शुभ रंग: नीला और क्रीम.
 

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