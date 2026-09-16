Capricorn Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: करियर से जुड़े फैसलों में रहें सतर्क, सोच-समझकर करें शुरुआत

Capricorn Horoscope Today 16 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal:आज दिन की शुरुआत मकर राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों और पेशेवर मामलों को केंद्र में रखेगी. चंद्रमा दसवें भाव में होने से आपके काम की गुणवत्ता पर ध्यान जाएगा. कोई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा करना पड़ सकता है और वरिष्ठ व्यक्ति आपके प्रदर्शन का आकलन कर सकता है. व्यवस्थित तैयारी आज अचानक आने वाले दबाव को संभालने में मदद करेगी.

नौकरी में अधिकार बढ़ने के साथ जवाबदेही भी बढ़ सकती है. किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने पर केवल काम बांटकर न रुकें, उसकी प्रगति पर नजर भी रखें. कार्यालय में आपकी कही कोई बात आगे उद्धृत की जा सकती है, इसलिए निजी राय व्यक्त करते समय सावधानी बरतें. कारोबार में प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखना प्राथमिकता रहेगी. ग्राहक से किया गया वादा समय पर पूरा करना जरूरी होगा. सुबह वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह उपयोगी साबित होगी. हालांकि हर सलाह को बिना परखे लागू करने के बजाय अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका मूल्यांकन करें.

करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी विशेषज्ञता को मजबूत करना तत्काल दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा. 10:50 बजे के बाद चंद्रमा ग्यारहवें भाव में पहुंचेंगे. इसके साथ लाभ, संपर्क और भविष्य की योजनाओं का पक्ष उभर सकता है. किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क होना लाभकारी हो सकता है. सामाजिक या पेशेवर नेटवर्क में आपकी पहचान बढ़ सकती है.

आर्थिक लाभ के साथ खर्च करने का उत्साह भी बढ़ सकता है. भविष्य में मिलने वाली रकम को पहले से खर्च मान लेना उचित नहीं होगा. किसी मित्र के साथ संयुक्त आर्थिक योजना बनाने से पहले नियम और हिस्सेदारी स्पष्ट करें. शाम को कोई उपलब्धि आपको संतोष दे सकती है, लेकिन कामयाबी के साथ नई जिम्मेदारी भी आएगी. इसलिए एक साथ बहुत सारे लक्ष्य तय करने के बजाय सबसे जरूरी लक्ष्य को प्राथमिकता दें.

उपाय: सुबह ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम को शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक अर्पित करें और कुछ समय शांत बैठें.

शुभ रंग: स्लेटी