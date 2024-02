होली में बनने वाले पकवानों में गुजिया बेहद खास होती है.

Bhogfor Laddu Gopal in Falgun : बहुत से श्रीकृष्ण भक्त घरों में लड्‌डू गोपाल (Laddu Gopal ) की पूजा और सेवा करते हैं. लड्‌डू गोपाल बाल कृष्ण का रूप हैं और उनकी सेवा बच्चों की तरह की जाती है. इसमें उनके भोग का खास ख्याल रखा जाता है. लड्‌डू गोपाल को भोजन में बनने वाले सात्विक चीजों का भोग लगाया जा सकता है. हालांकि, हर माह के अनुसार कुछ खास चीजें होती हैं, जो लड्‌डू गोपाल विशेष प्रिय हैं. फाल्गुन माह (Falgun Month) आ गया है, इस माह विशेष चीजों का भोग लगाएं. आइए जानते हैं फाल्गुन माह में लड्‌डू गोपाल को किन चीजों का भोग (Bhog for Laddu Gopal in Falgun) लगाना चाहिए.