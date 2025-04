Best Vastu items for home : घर में रखेंगे ये चीजें तो बनी रहेगी सुख, शांति और समृद्धि, जानिए यहां

Positive energy items for home : हमारे हिन्दू धर्म में वास्तु का विशेष महत्व होता है. यही कारण है लोग घर बनवाने से पहले वास्तुशास्त्री से जरूर सलाह लेते हैं. घर का प्रवेश द्वार और रसोई का विशेष ध्यान रखा जाता है. क्योंकि ये दो स्थान मुख्य होते हैं. जहां की सकारात्मकता पूरे घर को प्रभावित करती है. साथ ही घर में कुछ ऐसी जरूर रखना चाहिए जिनसे घर की एनर्जी पॉजिटिव (How to keep home energy positive) रहती है, आइए जानते हैं उनके नाम...

यहां जानिए मई महीने में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी से लेकर वट सावित्री व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट

घर में क्या चीजें रखने से आती है सकारात्मकता - What things should be kept in the house to bring positivity

इसके मुख्य द्वार पर मिट्टी की रंग-बिरंगी विंड चाइम (wind chime) लगा सकती हैं. इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है. वहीं, आप घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी के आकर्षक बरतन में पानी भरकर उसमें फूल डालकर सजा सकती हैं.

साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना सकती हैं. आप इसे बनाने में आटा, कुमकुम और हल्दी का इस्तेमाल कर सकती हैं. वहीं, आप दरवाजे के साथ वाली दीवार पर गणेश की प्रतिमा जरूर लगाएं. ऐसा करने घर में सुख-शांति बनी रहती है. इससे घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं कर पाती.

इसके अलावा दरवाजे के ठीक ऊपर बंदनवार बांधना बहुत शुभ माना जाता है. यह आपके दरवाजे की शोभा बढ़ाता है.

मां लक्ष्मी (devi Lakshmi) को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है. उनकी मूर्ति या चित्र को पूजा स्थान पर रखना बहुत शुभ माना जाता है. देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखना धन वृद्धि के लिए लाभकारी माना गया है.

शंख (shankh ke upay) को पूजा स्थल पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है. घर में एक्वेरियम रखना और उसमें मछली का जोड़ा रखना बहुत शुभ होता है. यह उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)