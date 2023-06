एस्ट्रोलॉजर ने बताया महिलाएं हनुमान जी की पूजा में करेंगी यह उपाय तो पूरी होगी उनकी हर मनोकामना

हनुमान जी की ऐसे करेंगे पूजा तो दूर हो जाएगी सभी बाधा! (Worship Hanuman ji like this all the obstacles will be removed)

क्या है हनुमान जी को खुश करने के उपाय ?

एस्ट्रो साधक नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से हनुमानजी का ये उपाय शेयर किया गया है. जिसके मुताबिक महिलाओं को मंगलवार या शनिवार के दिन खासतौर से हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए. इस खास उपाय के लिए उन्हें अपनी उंगली में पीतल, तांबे या लोहे की अंगूठी धारण करनी चाहिए. इस अंगूठी को धारण कर मंदिर जाने वाली महिलाओं को हनुमान जी के सामने पूजन करना चाहिए. पूजन करते समय अंगूठी भगवान के चरण में उतार कर रख देनी चाहिए. पूजा होने के बाद अंगूठी वहीं छोड़ कर लौट आना चाहिए.

कैसे करनी चाहिए प्रार्थना?

भगवान हनुमान के चरणों में अंगूठी अर्पित करने के बाद महिलाओं को प्रार्थना में क्या कहना है ये भी एस्ट्रो साधक के इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया गया है. जिसके मुताबिक महिलाओं को कहना है, ‘मैं सीता माता नहीं हूं लेकिन मुसीबत में हूं. मेरी मुसीबत आप ही दूर कर सकते हैं.' इस उपाय को बताने के बाद एस्ट्रो साधक ने ये दावा भी किया है कि इसके बाद हनुमान जी अपनी भक्त की मुश्किल दूर करने में जुट जाएंगे. आप भी अगर किसी मुश्किल में हैं तो एस्ट्रो साधक का बताया ये आसान उपाय आजमा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

मिस्र में फिल्मी गीत से पीएम मोदी का स्वागत, महिलाओं ने गाया ये फेमस गाना