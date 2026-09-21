Aquarius Aaj Ka Rashifal: विदेश से जुड़ा काम आ सकते हैं सामने, दस्तावेजों को लेकर रखें सावधानी

Aquarius Horoscope Today 21 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन का आरंभ उपलब्धियों, संपर्कों और अपनी योजनाओं से लाभ उठाने का अवसर लेकर आएगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर 12वें भाव में आ जाएंगे. इस कारण सुबह का समय अपेक्षाकृत सक्रिय और परिणाम देने वाला रहेगा, जबकि दोपहर के बाद खर्च, विश्राम और पर्दे के पीछे चल रहे कार्यों पर ध्यान देना अधिक जरूरी होगा.

सुबह किसी पुराने संपर्क से ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपके काम को आगे बढ़ाने में सहायक हो. व्यवसाय में ग्राहक, नेटवर्क या मित्रों के माध्यम से नया अवसर सामने आ सकता है. हालांकि हर प्रस्ताव को लाभदायक मान लेना उचित नहीं होगा.

किसी योजना से जुड़ी वास्तविक लागत और आपकी भूमिका स्पष्ट करने के बाद ही आगे बढ़ें. नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी उपलब्धियों को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का समय है. यदि किसी काम का परिणाम अच्छा रहा है तो उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.

भविष्य में यही विवरण आपके पक्ष को मजबूत कर सकता है. वरिष्ठों के सामने अपनी बात रखें, लेकिन सहकर्मियों की कमियां गिनाकर अपनी योग्यता साबित करने का प्रयास न करें.

दोपहर बाद 12वें भाव का प्रभाव आपको कुछ समय एकांत में बिताने की इच्छा दे सकता है. हर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी नहीं. यदि मन थका हुआ महसूस करे तो आराम को प्राथमिकता दें.

विदेश, दूरस्थ स्थान या पर्दे के पीछे चल रहे किसी काम से जुड़ी सूचना मिल सकती है; उसमें समय-सीमा और दस्तावेजों की जांच जरूर करें.

उपाय: सुबह भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: फिरोजी और सफेद