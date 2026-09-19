विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Aaj Ka Rashifal: रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद, नए खर्च करने में न करें जल्दबाजी

Aquarius Horoscope Today 19 September 2026, Kumbh Rashifal: मित्रों के साथ बातचीत में कोई नया विचार या अवसर सामने आ सकता है. किसी परिचित पर भरोसा करते हुए वित्तीय सीमा पार न करें.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Aaj Ka Rashifal: रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद, नए खर्च करने में न करें जल्दबाजी
Aquarius Aaj Ka Rashifal 19 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 19 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज कुंभ राशि से चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे. किसी सपार्टी या सामाजिक कार्यों से जुड़ाव बढ़ेगा. लाभ, आय के साधन, मित्र-मंडली, सामाजिक संपर्क और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय कर सकती है. लंबे समय से जिस परिणाम की प्रतीक्षा थी, उससे संबंधित कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है. 

हर प्रस्ताव को लाभदायक मान लेना उचित नहीं होगा. कमीशन, भुगतान की शर्तें और समयसीमा स्पष्ट किए बिना किसी नए समझौते को अंतिम रूप न दें. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ मिलकर काम करने का फायदा मिलेगा. किसी सामूहिक परियोजना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन उपलब्धि का पूरा श्रेय स्वयं लेने की कोशिश न करें. सहयोगियों को साथ लेकर चलने से आपकी स्थिति अधिक मजबूत होगी. 

आर्थिक दृष्टि से दिन उम्मीद जगाने वाला है. आय के अतिरिक्त स्रोत पर विचार किया जा सकता है. रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना भी बन सकती है. फिर भी भविष्य में अधिक कमाई की उम्मीद में आज जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें. किसी मित्र के कहने पर निवेश करने के बजाय उसकी वास्तविकता और जोखिम को जांचें. 

सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा. मित्रों के साथ बातचीत में कोई नया विचार या अवसर सामने आ सकता है. लेकिन अपनी निजी आर्थिक स्थिति या महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी हर परिचित से साझा न करें. किसी की सफलता देखकर स्वयं पर अनावश्यक दबाव बनाने से भी बचना होगा. मित्रता और आर्थिक लेन-देन को अलग रखें. किसी परिचित पर भरोसा करते हुए वित्तीय सीमा पार न करें.

उपाय: प्रातः भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: फिरोजी और बैंगनी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com