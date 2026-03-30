April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल महीने में पड़ेंगे ये बड़े व्रत और त्योहार, यहां देखें लिस्ट

Vrat Tyohar April 2026: अप्रैल 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. इस पूरे महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं, जो भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का विशेष अवसर लेकर आएंगे. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस महीने की शुरुआत ही पवित्र पर्वों से हो रही है और अंत तक लगातार धार्मिक उत्सवों की श्रृंखला बनी रहेगी. इस महीने हनुमान जी की जयंती, अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन और कई प्रमुख व्रत रखे जाएंगे. सिर्फ व्रत-त्योहार ही नहीं, बल्कि अप्रैल महीने में कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने वाला है, जिसका असर लोगों के जीवन पर पड़ सकता है. ऐसे में यह महीना पूजा, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. यहां देखें अप्रैल महीने में पड़ने वाले सभी प्रमुख व्रत और त्योहारों की लिस्ट-

तिथि व्रत-त्योहार गुरुवार, 2 अप्रैल हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा व्रत शुक्रवार, 3 अप्रैल वैशाख माह का आरंभ रविवार, 5 अप्रैल विकट संकष्टी चतुर्थी गुरुवार, 9 अप्रैल मासिक कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार, 10 अप्रैल कालाष्टमी सोमवार, 13 अप्रैल वरुथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयंती मंगलवार, 14 अप्रैल मेष संक्रांति, कृष्ण वामन द्वादशी, बैशाखी बुधवार, 15 अप्रैल कुब्जिका जयंती, विषु कानी, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत शुक्रवार, 17 अप्रैल वैशाख अमावस्या शनिवार, 18 अप्रैल पराशर ऋषि जयंती रविवार, 19 अप्रैल अक्षय तृतीया, मासिक कार्तिगाई, परशुराम जयंती, त्रेता युग दिवस सोमवार, 20 अप्रैल मातंगी जयंती, रोहिणी व्रत, संकर्षण चतुर्थी मंगलवार, 21 अप्रैल शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती बुधवार, 22 अप्रैल रामानुज जयंती, स्कंद षष्ठी गुरुवार, 23 अप्रैल गंगा सप्तमी शुक्रवार, 24 अप्रैल बगलामुखी जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी शनिवार, 25 अप्रैल सीता नवमी सोमवार, 27 अप्रैल मोहिनी एकादशी, सिद्धिलक्ष्मी जयंती, त्रिशूर पूरम मंगलवार, 28 अप्रैल गुरुवार, 30 अप्रैल प्रदोष व्रत (भौम), परशुराम द्वादशी नृसिंह जयंती, छिन्नमस्ता जयंती तिथि ग्रह गोचर 2 अप्रैल मंगल का मीन राशि में गोचर 11 अप्रैल बुध का मीन राशि में गोचर 14 अप्रैल सूर्य का मेष राशि में गोचर 19 अप्रैल वृषभ राशि में गोचर 12 अप्रैल मीन राशि में शनि उदयवान 30 अप्रैल बुध का मेष राशि में गोचर