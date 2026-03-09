विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Aaj ka Panchang: 9 मार्च का पंचांग, चैत्र कृष्ण की षष्ठी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग, नोट कर लें राहुकाल

Aaj ka Panchang: पंचांग के अनुसार, इस दिन कई महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का विशेष संयोग रहेगा. हालांकि, रात में भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए कुछ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

Read Time: 3 mins
Share
Aaj ka Panchang: 9 मार्च का पंचांग, चैत्र कृष्ण की षष्ठी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग, नोट कर लें राहुकाल
आज का पंचांग 9 March 2026
file photo

Aaj ka Panchang: सोमवार, 9 मार्च को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. पंचांग के अनुसार, इस दिन कई महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का विशेष संयोग रहेगा. हालांकि, रात में भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए कुछ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, 9 मार्च को सूर्योदय 6 बजकर 38 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 26 मिनट पर होगा.

तिथि की बात करें तो इस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 11 बजकर 27 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी. नक्षत्र की स्थिति के अनुसार विशाखा नक्षत्र शाम 4 बजकर 11 मिनट तक रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा. योग में व्याघात योग सुबह 7 बजकर 36 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद हर्षण योग शुरू हो जाएगा. करण की बात करें तो गर करण सुबह 10 बजकर 16 बजे तक रहेगा, इसके बाद वणिज करण रात 11 बजकर 27 बजे तक रहेगा और फिर विष्टि करण प्रारंभ होगा.

सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग शाम 4 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 10 मार्च की सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेंगे. इन योगों को शुभ और कार्यसिद्धि देने वाला माना जाता है. इसी दौरान रात 11 बजकर 27 मिनट से भद्रा भी लग जाएगी, जो 10 मार्च की सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक प्रभाव में रहेगी.

शुभ मुहूर्त

दिन के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5 बजकर 49 मिनट तक रहेगा. अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 8 मिनट से 12 बजकर 55 मिनट तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 23 मिनट से 6 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.

अशुभ समय

अशुभ समय की बात करें तो सोमवार को राहुकाल सुबह 8 बजकर 6 मिनट से 9 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. यमगंड 11 बजकर 3 मिनट से 12 बजकर 32 मिनट तक और गुलिक काल दोपहर 2 बजे से 3 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा वर्ज्य काल रात 8 बजकर 40 मिनट से 10 बजकर 28 मिनट तक रहेगा. दुर्मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 55 मिनट से 1 बजकर 43 मिनट तक रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AAJ KA PANCHANG, Panchang
Get App for Better Experience
Install Now