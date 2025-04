दिल्ली मेट्रो छलकाया जाम! फिर छीलकर खाया अंडा, गिरफ्तारी के बाद युवक ने कहा- यह एप्पी फिज...

दिल्ली मेट्रो ट्रेन में बैठकर शराब पीते हुए और अंडा खाने वाले वायरल वीडियो के आरोपी को मेट्रो पुलिस ने बुराड़ी इलाके से पकड़ लिया. युवक मेट्रो के अंदर शराब पीते और छिले हुए अंडे खाते हुए देखा गया. इसके बाद यात्रियों ने शिकायत दर्ज कराई थी.

कैमरे पर एक युवक को चलती दिल्ली मेट्रो ट्रेन के अंदर एक गिलास शराब और एक उबले अंडे के साथ मौज-मस्ती करते देखा गया. वीडियो वायरल होने और एक यात्री द्वारा शिकायत किये जाने के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया. यात्री द्वारा बनाए गए वीडियो में, वह व्यक्ति शराब के तीन घूंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वह इधर-उधर देख रहा है कि कहीं वह पकड़ा तो नहीं जाएगा. उसने घूंटों के बीच उबले अंडे का एक निवाला भी खा लिया.

