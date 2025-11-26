विज्ञापन
दिल्ली में जब बेकाबू कार घुसी घर में, बाल-बाल बची महिला, देखें वीडियो

मामले की जानकारी के अनुसार घटना दिल्ली के रोहिणी इलाके की है. घर के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में भी ये घटना दर्ज हुई है. घटना के समय कार काफी तेज रफ्तार में दिख रही है.

नई दिल्ली:

दिल्ली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सोसाइटी के गेट में टक्कर मारने के बाद एक घर के अंदर घुसती नजर आ रही है. जिस समय ये बेकाबू कार घर में घुसी उस दौरान एक बुजुर्ग महिला भी घर के अंदर बैठी हुई थी. गनीमत रही है इस घटना में उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई. घटना रोहिणी की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से बेकाबू कार पहले सोसाइटी की गेट में टक्कर मारती है. इसके बाद बेकाबू होकर सामने के घर में घुस जाती है. जिस घर में ये कार घुसी है वहां  लगे सीसीटीवी फुटेज में भी ये घटना दर्ज हुई है. इस सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार सीधे पार्किंग के गेट को तोड़ते हुए अंदर दाखि हो रही है. कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसका आगे जो भी आया वो उसे उड़ाते चली गई. घटना के दौरान एक बुजुर्ग महिला भी घर के अंदर बैठी हुई थी. इस घटना में उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

