विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ प्रसाद और चुन्‍नी के लिए कालकाजी मंदिर के सेवादार की डंडों से पीट-पीटकर हत्‍या

29 अगस्त रात 9:30 बजे पुलिस को कालकाजी मंदिर में झगड़े की सूचना मिली. बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर पूरा विवाद हुआ.

Read Time: 1 min
Share
सिर्फ प्रसाद और चुन्‍नी के लिए कालकाजी मंदिर के सेवादार की डंडों से पीट-पीटकर हत्‍या
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में झगड़े के बाद सेवादार की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. 29 अगस्त रात 9:30 बजे पुलिस को कालकाजी मंदिर में झगड़े की सूचना मिली. बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर पूरा विवाद हुआ. पीड़ित को डंडों और मुक्कों से बुरी तरह पीटा गया, जिसमें काफी घायल हो गया था. 

मारपीट के बाद सेवादार को एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मृतक योगेन्द्र सिंह (35) यूपी के हरदोई का रहने वाला था और बीते 15 साल से मंदिर में सेवादार था. स्थानीय लोगों ने आरोपी अतुल पांडेय (30) को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी के अन्‍य साथियों की तलाश की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kalkaji Temple, Kalkaji Temple Murder
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com