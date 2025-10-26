विज्ञापन
दिल्‍ली में 'गलाघोंटू गैंग' के बदमाश का एनकाउंटर, डोमिनोज के डिलिवरी ब्‍वॉय को बनाया था शिकार

साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. बदमाश के पैर में गोली लगी है. एनकाउंटर में घायल हिमांशु नाम के बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर 22 अक्टूबर को पुल प्रहलादपुर इलाके में स्कूटी पर जा रहे डोमिनोज के डिलीवरी ब्‍वॉय को गला चोक करके लूटपाट की थी.

दिल्‍ली में 'गलाघोंटू गैंग' के बदमाश का एनकाउंटर, डोमिनोज के डिलिवरी ब्‍वॉय को बनाया था शिकार
डोमिनोज के डिलीवरी ब्‍वॉय को गला चोक करके लूटपाट की थी...
  • दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में गलाघोंटू गैंग ने एक डिलीवरी ब्वॉय को गला दबाकर लूटपाट की थी
  • इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे घटना की पुष्टि हुई थी
  • पुलिस ने दक्षिण पूर्व जिला की एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार किया है
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली में कई गैंग इस समय एक्टिव हैं, इनमें से एक है 'गलाघोंटू गैंग'. पिछले दिनों प्रहलादपुर इलाके में गलाघोंटू गैंग का कहर देखने को मिला है. यहां एक डिलीवरी ब्‍वॉय गलाघोंटू गैंग का शिकार बना. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. अब इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है.  

साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. बदमाश के पैर में गोली लगी है. एनकाउंटर में घायल हिमांशु नाम के बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर 22 अक्टूबर को पुल प्रहलादपुर इलाके में स्कूटी पर जा रहे डोमिनोज के डिलीवरी ब्‍वॉय को गला चोक करके लूटपाट की थी. इस घटना का संज्ञान खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया था और एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया था. अब इस मामले में मेन आरोपी हिमांशु को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है. 

गलाघोंटू गैंग ने पिछले कुछ समय में दिल्‍ली में कई वारदातों को अंजाम दिया है. इनकी करतूतों के कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. इस गैंग के लोग किसी शख्‍स का गला पीछे से इतनी तेजी से दबाते हैं कि वह चोक हो जाता है. इसके बाद शख्‍स बेहोश भी हो जाते हैं. इस दौरान गैंग का दूसरा शख्‍स लूटपाट को अंजाम देता है. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौका-ए-वारदात से फरार हो जाते हैं.

