DUSU Election 2025: मतदान, आरोप-प्रत्यारोप, विवाद, अब निगाहें आज नतीजों पर

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025 के लिए गुरुवार को केंद्रीय पैनल के चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. अब शुक्रवार यानी 19 सितंबर 2025 को मतगणना के बाद यह तय होगा कि इन चारों पदों पर कौन विजयी होगा. इस बार कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच माना जा रहा है.

मतदान की स्थिति

चुनाव सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर 1 बजे और फिर 3 से शाम 7.30 तक चले. विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में मतदान शांतिपूर्ण बताया गया.

आरोप-प्रत्यारोप

चुनाव के दौरान NSUI ने ABVP पर आरोप लगाया कि EVM में गड़बड़ी की गई और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर मत प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है. NSUI ने कुछ कॉलेजों में मतदान के दौरान उनके समर्थकों पर दबाव डालने की घटनाओं की भी शिकायत की. वहीं, ABVP ने NSUI समर्थकों और नेता रौनक खत्री पर किरोड़ीमल कॉलेज में जबरन घुसने का आरोप लगाया. ABVP का कहना था कि NSUI की ये गतिविधियां चुनाव में बाधा डालने की कोशिश है.

नतीजों की प्रतीक्षा

चुनाव की गिनती आज (19 सितंबर 2025) सुबह शुरू होगी. सभी दलों और छात्र समूहों की निगाहें नतीजों पर हैं, जो यह तय करेंगे कि छात्र राजनीति में अगले साल किस दल का प्रभुत्व रहेगा.चुनाव अधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. शांतिपूर्ण मतदान के बावजूद आरोपों और विवादों ने इस चुनाव को छात्र समुदाय में चर्चा का विषय बना दिया है.