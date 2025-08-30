दिल्ली के रोहिणी में डबल मर्डर, गिफ्ट पर हुए झगड़े में पत्नी और सास की कैंची घोंपकर हत्या

विज्ञापन
दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक शख्स ने एक गिफ्ट पर हुए विवाद के चलते अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर, आगे की जांच शुरू कर दी है.

मामला दिल्ली के रोहिणी का

दरअसल मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके का है. शनिवार दोपहर करीब 3:50 बजे केएनके मार्ग थाने में पीसीआर कॉल आई, जिसमें बताया गया कि सेक्टर-17, रोहिणी स्थित फ्लैट में मां और बहन की हत्या कर दी गई है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट की तीसरी मंजिल पर कमरे के अंदर दो महिलाओं की खून से सनी लाशें मिलीं. मृतकों की पहचान कुसुम सिन्हा (63 साल), प्रिया सहगल (34 साल) के रूप में हुई है.

पति-पत्नी में गिफ्ट को लेकर हुआ था झगड़ा

पुलिस को ये जानकारी मृतका प्रिया के भाई मेघ सिन्हा ने दी. उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को प्रिया के बेटे चिराग का जन्मदिन था. इसी दौरान प्रिया और उसके पति योगेश के बीच गिफ्ट को लेकर झगड़ा हो गया. मामला इतना बढ़ा कि मां कुसुम सिन्हा वहीं रुक गईं ताकि विवाद सुलझा सकें.

लेकिन 30 अगस्त को जब मेघ ने फोन पर मां से संपर्क करने की कोशिश की तो कॉल रिसीव नहीं हुई. वह बहन के घर पहुंचे तो दरवाजा बाहर से बंद था और दरवाजे के पास खून के धब्बे दिखे. जब ताला तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. मां और बहन खून से लथपथ पड़ी थीं.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मेघ ने आरोप लगाया कि प्रिया का पति योगेश सहगल, जो फिलहाल बेरोजगार है, ने गुस्से में अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी और बच्चों को लेकर फरार हो गया. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए योगेश सहगल को गिरफ्तार कर लिया. उसके खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गई कैंची भी बरामद कर ली गई.

पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह घरेलू विवाद और लगातार होने वाले झगड़े थे. मौके पर क्राइम टीम और FSL को भी बुलाया गया. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है.

