घने कोहरे में 'गायब' हुई दिल्‍ली, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, सड़कों पर रेंग रही कारें, देखें वीडियो

Delhi Fog: दिल्‍ली वाले इस समय मौसम की दोहरी मार झेल रहे हैं. घने कोहरे के साथ स्‍मॉग का सामना दिल्‍लीवालों को करना पड़ रहा है. दिल्‍ली में आज हालात ये हैं कि 3 मीटर दूर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में सड़कों पर गाडि़यां रेंगती हुई नजर आ रही हैं.

  • दिल्ली में आज घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है
  • दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि सड़क पर लोग मुश्किल से दिख रहे हैं
  • मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली में आज बेहद घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और धना कोहरा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्‍ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्‍य तक पहुंच गई है. चंद कदमों की दूरी पर खड़े लोग और गाडि़यां भी नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि दिल्‍ली में धुंध में सबकुछ कहीं गायब हो गया है. ऐसे में सड़कों पर गाडि़यां रेंगती हुई नजर आ रही हैं. वहीं, इंडिगो समेत अन्‍य एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है. 

IMD ने जारी किय ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्‍ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. IMD की मानें तो दिल्‍ली में अगले 3 घंटों में और घना कोहरा छाने की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को संभल कर गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है. दिल्‍ली में सुबह 6 बजे आईटीओ, अक्षरधाम, पूसा रोड, द्वारका में स्थिति ये थी कि बगल में खड़ी कार तक नजर नहीं आ रही थी.

ऐसे में सड़कों पर कारें और दूसरे व्‍हीकल रेंगते हुए नजर आए. ऐसे में एक्‍सीडेंट होने का बहुत खतरा होता है. मौसम विभाग ने सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है.      

कोहरे के कारण उड़ानों में हो सकती है देरी

इंडिगो एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में कम विजिबिलिटी और कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हो सकती है. हम मौसम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुगम तरीके से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी वेबसाइट या ऐप के जरिए अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर बनाए रहें. निश्चिंत रहें, हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं. आशा है कि मौसम सुधरने पर हम आपको बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे और इस चुनौतीपूर्ण समय में आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद. वहीं, दिल्‍ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी आशंका जताई है कि कोहरे की मार उड़ानों पर पड़ सकती है. 

दिल्‍ली में सोमवार सुबह से ही घनी धुंध और कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है. इससे सुबह के समय लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई. कम विजिबिलिटी के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष सावधानी के नियम लागू किए गए हैं. हालांकि, उड़ान संचालन जारी रहा, अधिकारियों ने कहा कि पायलट बदलते और खराब विजिबिलिटी की स्थिति के कारण सावधानी बरतते हुए प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे थे.

ये भी पढ़ें :- दिल्‍ली की जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI पहुंचा 500, विजिबिलिटी हो गई जीरो 

