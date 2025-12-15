दिल्‍ली में आज बेहद घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और धना कोहरा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्‍ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्‍य तक पहुंच गई है. चंद कदमों की दूरी पर खड़े लोग और गाडि़यां भी नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि दिल्‍ली में धुंध में सबकुछ कहीं गायब हो गया है. ऐसे में सड़कों पर गाडि़यां रेंगती हुई नजर आ रही हैं. वहीं, इंडिगो समेत अन्‍य एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है.

IMD ने जारी किय ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्‍ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. IMD की मानें तो दिल्‍ली में अगले 3 घंटों में और घना कोहरा छाने की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को संभल कर गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है. दिल्‍ली में सुबह 6 बजे आईटीओ, अक्षरधाम, पूसा रोड, द्वारका में स्थिति ये थी कि बगल में खड़ी कार तक नजर नहीं आ रही थी.

#WATCH | A thick layer of smog engulfs the National Capital. Visuals from the Akshardham area. AQI here is 493, categorised as 'severe' as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/YGzumqvnnF — ANI (@ANI) December 15, 2025

ऐसे में सड़कों पर कारें और दूसरे व्‍हीकल रेंगते हुए नजर आए. ऐसे में एक्‍सीडेंट होने का बहुत खतरा होता है. मौसम विभाग ने सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है.

#WATCH | A thick layer of smog engulfs the National Capital. Visuals from Barakhamba Road. AQI here is 474, categorised as 'severe' as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/VNpgxMF0z7 — ANI (@ANI) December 15, 2025

कोहरे के कारण उड़ानों में हो सकती है देरी

इंडिगो एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में कम विजिबिलिटी और कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हो सकती है. हम मौसम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुगम तरीके से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी वेबसाइट या ऐप के जरिए अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर बनाए रहें. निश्चिंत रहें, हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं. आशा है कि मौसम सुधरने पर हम आपको बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे और इस चुनौतीपूर्ण समय में आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद. वहीं, दिल्‍ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी आशंका जताई है कि कोहरे की मार उड़ानों पर पड़ सकती है.

#WATCH | Delhi | Visuals around Ghazipur area this morning as a layer of toxic smog blankets the city; GRAP 4 invoked in the national capital.



AQI (Air Quality Index) around the area is 493, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/FSFnKnDDgb — ANI (@ANI) December 15, 2025

दिल्‍ली में सोमवार सुबह से ही घनी धुंध और कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है. इससे सुबह के समय लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई. कम विजिबिलिटी के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष सावधानी के नियम लागू किए गए हैं. हालांकि, उड़ान संचालन जारी रहा, अधिकारियों ने कहा कि पायलट बदलते और खराब विजिबिलिटी की स्थिति के कारण सावधानी बरतते हुए प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे थे.

