दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और IOCL के बीच बड़ा समझौता, मिलेंगे उच्च स्तरीय लिनियर एक्सीलेरेटर

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (DSCI) ने उन्नत कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी मशीन के लिए किया गया है समझौता

दिल्ली कैंसर संस्थान ने किया समझौता
नई दिल्ली:

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (DSCI) ने उन्नत कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी मशीन, उच्च-ऊर्जा लिनियर एक्सीलेरेटर की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. 

यह समझौता 21 जनवरी 2026 को दिल्ली सचिवालय में किया गया. इस मौके पर यश चौधरी, विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), डॉ. रविंदर सिंह, संयुक्त निदेशक, डीएससीआई तथा डॉ. प्रज्ञा शुक्ला, विभागाध्यक्ष, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, डीएससीआई उपस्थित रहे. इसके साथ ही आईओसीएल की ओर से श्री विभूति रंजन प्रधान, कार्यकारी निदेशक (समन्वय एवं सीएसआर), श्री नितिन वशिष्ठ, उप महाप्रबंधक (सीएसआर) और श्री विनीत अग्रवाल, प्रबंधक एवं श्री नूर आलम, वरिष्ठ सहायक, एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (HITES) भी उपस्थित थे.


समझौते के तहत लिनियर एक्सीलेरेटर की आपूर्ति मार्च 2026 तक किए जाने की उम्मीद है. इस अवसर पर दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ विनोद कुमार ने कहा कि इस एडवांस लिनियर एक्सीलेरेटर की स्थापना दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि ये उन्नत तकनीक हमें अत्यंत सटीक और विश्वस्तरीय रेडिएशन थेरेपी प्रदान करने में सक्षम बनाएगी तथा हमारे मरीजों के इलाज में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे.

