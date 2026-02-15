पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर इलाके में हुई हत्या की वारदात को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है. मामला 14 फरवरी 2026 की रात का है, जब आधी रात के करीब दीन दयाल उपाध्‍याय अस्‍पताल से पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गर्दन पर चाकू के वार के साथ अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही हरि नगर थाने की टीम तुरंत अस्पताल पहुंची और जांच शुरू कर दी.

मृतक की पहचान 46 साल के हरीश कंडवाल के रूप में हुई, जो उत्तम नगर, दिल्ली के रहने वाले थे. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी का नाम आशिम अली है, जिसकी उम्र भी 46 साल बताई जा रही है. वह फर्श बाजार का रहने वाला है और साई साधना सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ का डायरेक्टर है. यह एनजीओ उसके घर से ही चलाई जा रही थी.

पुलिस के मुताबिक, हरीश कंडवाल भी इसी एनजीओ से जुड़े हुए थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच किसी बिजनेस या पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. इसी बात को लेकर हरि नगर के सीडी ब्लॉक इलाके में दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि आशिम अली ने कथित तौर पर हरीश कंडवाल की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया.

बताया जा रहा है कि वारदात से पहले दोनों पूरे दिन साथ-साथ घूम रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की असली वजह क्या थी और पैसे का मामला कितना बड़ा था. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं से जांच कर रही है, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके.

