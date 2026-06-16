दिल्ली में IGI समेत कई इलाकों में हो रही झमाझम बारिश, नोएडा में चल रही तेज आंधी

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार सुबह से बारिश शुरू हो गई है. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. सोमवार दोपहर को आई तेज आंधी के बाद से ही मौसम सुहावना बना हुआ था. मंगलवार सुबह से ही दिल्ली और नोएडा के आसमान में भी घने काले बादल छाये हुए थे. तेज आंधी भी चल रही है. मौसम विभाग ने 16 जून को आंधी और बारिश को लेकर पहले ही आगाह कर दिया था. अब बारिश शुरू भी हो गई है.

दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश

दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है. दिल्ली एयरपोर्ट के पास मंगलवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जिसके बाद झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग के माने तो आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा. मॉनसून से पहले प्री मॉनसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है.





दिल्ली में पूरे हफ्ते होगी छिटपुट बारिश

दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस हफ्ते बादल जमकर बरसेंगे. पूरे हफ्ते बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए कई जगहों पर छिटपुट बारिश का अनुमान जताया था. गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई थी. IMD के मुताबिक, 17 से 19 जून तक दिल्ली में बादल छाये रहेंगे. 20 और 21 जून को भी बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश होने का अनुमान है.

आंधी-तूफान की संभावना

IMD ने अगले 2-3 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी से सटे इलाकों और उत्तरी बिहार में बिजली कड़कने और 60 किमी प्रति घंटा से से ज्यादा तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही तेज आंधी-तूफान की संभावना जताई है.





दिल्ली में कब पहुंचेगा मॉनसून?

दिल्ली समेत, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जून के अंत तक पहुंचने की संभावना है. फिलहाल मॉनसून आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है. अगले 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून की अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं.जल्द ही मुंबई में भी दस्तक दे सकता है.



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