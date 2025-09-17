विज्ञापन
दिल्ली के फतेहपुर बेरी में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसवाले घायल

आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था, जिसकी तामील के लिए पुलिस वहां पहुंची थी. पुलिस टीम को देखकर आजम ने अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस पर हमला कर दिया.

  • दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में पुलिस दल पर हमले की सूचना मिली है जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं
  • घायल पुलिसकर्मियों को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है
  • पुलिस टीम आजम नामक आरोपी को गिरफ्तार करने चंदन होला गांव पहुंची थी जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट था
नई दिल्ली:

दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में पुलिस दीम पर हमले की खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. फतेहपुर बेरी इलाके के चंदन होला गांव में दिल्ली पुलिस की टीम आजम नाम के शख्स को पकड़ने के लिए पहुंची थी. 

आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था, जिसकी तामील के लिए पुलिस वहां पहुंची थी. पुलिस टीम को देखकर आजम ने अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस पर हमला कर दिया. दिल्ली पुलिस ने इसके बाद घायल पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर आरोपी आजम और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. 

