"हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया", BJP ने लगाया आरोप तो AAP ने भी किया पलटवार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाए जाेंगे. कोर्ट ने अपने फैसले में राजधानी में ग्रीन पटाखे को मंज़ूरी दी है लेकिन कुछ शर्तों के साथ. कोर्ट के इस फैसले पर अब दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था. जबकि पूरी दुनिया में इजाज़त है.सिरसा ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं. कोर्ट ने आज कुछ प्रतिबंध के साथ इजाजत दी है. राजधानी में 18 से 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 और शाम 8 से 10 बजे तक पटाखों की इजाजत दी है.मंत्री ने कहा, मेन्यूफेक्चर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में केवल पटाखें ही आए. कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी. DPCC, CPCB नजर रखेगी और AQI देखेंगे.





उन्होंने कहा, नियमों का पालन करेंगे तो ये राहत आगे भी जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से लागू किया जाएगा. हम सुनिश्चित करेंगे की दिल्ली में पटाखें भी चले और हवा भी साफ रहे. दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद भगवान ने भी सुनना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब आम आदमी पार्टी ने भी बयान दिया है. दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय में कहा सरकार इस फ़ैसले का सही से इस आदेश को लागू कराए. अब दिल्ली में चार इंजन की सरकार है इसलिए इसे सही से लागू करना चाहिए.

गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी की सरकार प्रदूषण को लेकर सिर्फ बयानबाजी कर रही है. अभी तक विंटर एक्शन प्लान नहीं आये है जबकि आज 15 अक्टूबर को गया है. गाड़ियो और पराली के प्रदूषण को कैसे रोकेंगे यह किसी को नहीं पता.बीजेपी के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं का ध्यान नहीं देने के आरोपों पर राय ने कहा, क्या जब पटाखे नहीं आए तो तब दिवाली नहीं मनाई जाती थी. बयानबाज़ी की बजाय चार इंजन की सरकार को प्रदूषण रोकने पर ध्यान देना चाहिए.

उधर, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था. जबकि पूरी दुनिया में इजाज़त है. मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया कि ग्रीन पटाखें की इजाजत मिले. मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं. कोर्ट ने आज कुछ प्रतिबंध के साथ इजाजत दी है.

18 से 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 और शाम 8 से 10 बजे तक पटाखों की इजाजत दी है. केवल ग्रीन पटाखें चलेंगे. नीरी और PESO के द्वारा निर्धारित पटाखों की ही इजाजत है. लडी और ऑनलाइन पटाखे वाले नहीं चलेगी. बोरियम बेन है‌ केवल डेजिगनेटेड जगहों पर ही पटाखे बिकेंगे.

मेन्यूफेक्चर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में केवल पटाखें ही आए. कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी. 14 अक्टूबर से ही मोनिटरिंग चल रही है. 25 अक्टूबर तक चलेगी. उसकी रिपोर्ट बनाकर पेश की जाएगी. DPCC, CPCB नजर रखेगी. AQI देखेंगे.सुप्रीम कोर्ट की ये राहत टेंपरेरी है। ट्रायल बेस पर एक साल के लिए दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है. मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद. लोगों से भी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार केवल ग्रीन पटाखें ही चलाए जाएं.हम नियमों का पालन करेंगे तो ये राहत आगे भी जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से लागू किया जाएगा. आज से हमने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है.3 बजे हम मेन्यूफेक्चरर और रिटेलर के साथ बैठक करेंगे. उनसे अंडरटेकिंग लेंगे.इसके बाद 4 बजे सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे.

उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे की दिल्ली में पटाखें भी चले और हवा भी साफ रहे. हमने 10 साल पुराने डीजल और 15 पेट्रोल गाडियां भी चलने दी. पिछली सरकार ने धंधा बना लिया था.इसके बवाजूद इस साल दिल्ली में सबसे साफ दिन रहे. इसमें दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद भगवान ने भी सुनना शुरू कर दिया है. क्लाउड सिडींग की भी सारी परमिशन हमारे पास है. विमान में रेट्रो फिटिंग की गई है. पायलेटो ने ट्रायल किया है. मौसम के ग्रीन सिग्नल मिलते ही ब्लास्ट कराकर रेन कराई जाएगी. दीपावली या उससे अगले दिन जब भी मौसम विभाग इजाजत देगा. हम 3 घंटे में कर देंगे.