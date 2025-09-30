इंस्टीट्यूट की महिला कर्मचारियों के साथ भी थे बाबा चैतन्यानंद के गलत रिश्ते, फोटो से खुलासा

दिल्‍ली के डर्टी बाबा चैतन्‍यानंद सरस्‍वती का आश्रम किसी मायाजाल से कम नहीं था. चैतन्‍यानंद के कई राज अब तक सामने आ चुके हैं. पुलिस इस मामले में तीन सगी बहनों रश्मि, काजल, श्वेता से पूछताछ कर रही है. इनमें से एक की अश्‍लील फोटो भी बाबा के मोबाइल में मिली है. ये तीनों बहनें चैतन्‍यानंद के आश्रम कई राज से पर्दाफाश कर सकती हैं. पुलिस को चैतन्‍यानंद के मोबाइल से अभी तक अश्‍लील फोटो, चैट और कई वीडियो मिले हैं. दिल्‍ली पुलिस ने बीते रविवार को चैतन्‍यानंद सरस्‍वती को यूपी के आगरा से गिरफ्तार किया है.

कौन है डर्टी बाबा की करीबी तीन बहनें

दिल्ली पुलिस सूत्र ने बताया कि रश्मि, काजल, श्वेता तीन महिलाओं से पूछताछ की जा रही है. ये तीनों सगी बहनें हैं. इनमें श्वेता इंस्टीट्यूट की डीन और बाकी 2 वार्डन रही हैं. सूत्र की मानें तो जांच के दौरान इनमें से एक महिला का रात के वक्त अश्लील फोटो चैतन्‍यानंद सरस्‍वती के मोबाइल से मिला है. ये फोटो बाबा के रूम का है. बाबा का आश्रम में एक लक्जरी रूम है, जिसमें बेड और टीवी लगा है. एक छोटा ऑफिस भी इसी रूम में बनाया गया है. इस रूम से लगती एक बालकनी भी है.

'मेरा कुछ नहीं होगा, अभी चीफ जस्टिस को...'

चैतन्‍यानंद सरस्‍वती लोगों पर अपनी धाक जमाने के लिए खुद को बड़े सरकारी अधिकारियों का करीबी बताता था. जब चैतन्‍यानंद पर दिल्‍ली पुलिस ने केस दर्ज किया, तो उन्‍होंने कुछ लड़कियों को बोला था- मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूं. चैतन्‍यानंद के खिलाफ जांच में अभी तक काफी कुछ सामने आ चुका है, लेकिन सूत्रों की मानें तो बाबा को किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है.

लड़कों को हनीट्रैप में भी फंसाता था!

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि लड़कियों को अपने झांसे में लेने के लिए ज्‍वेलरी, महंगे गिफ्ट जैसे घड़ियां और चश्मे बगैरह देता था. बाबा कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी ले गया था. सूत्र ने बताया कि बाबा लड़कों को हनीट्रैप में भी फंसाता था. चैतन्‍यानंद ने एक लड़की से कहा था कि एक लड़के के साथ अपनी अश्लील फोटो मुझे भेजो, उसे हग करो और मुझे फोटो भेजो. दरअसल, बाबा लड़की से उस लड़के का हनीट्रैप करवा रहा था. इसके लिए उसने उस लड़की को कुछ पैसे भी दिए थे.

बाबा का हाईटेक मोबाइल



चैतन्‍यानंद फरारी के दौरान लंदन का व्‍हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था. बाबा के मोबाइल से बड़ी संख्या में लड़कियों के चैट मिले हैं. काफी चैट मोबाइल से डिलीज भी की गई है. बाबा के मोबाइल में HIK vision मोबाइल ऐप मिला है. इस ऐप के जरिए ही वह आश्रम के सीसीटीवी कैमरों से कनेक्ट रहता था. बाबा ने कई लड़कियों के रिज्यूम मंगवाए हुए थे. ऐसा लगता है कि बाबा लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा दे रहा था.