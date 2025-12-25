दिल्ली में कहां-कहां है 5 रुपये थाली अटल कैंटीन, यहां देखिए पूरी लिस्ट

Atal Cantten News: देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की गई. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर दिल्ली में 45 जगहों पर इस अन्न कैंटीन योजना की शुरुआत की गई है. इन 45 स्थानों पर 5 रुपये में गरीबों को थाली मिलेगी. इसमें रोटी, सब्जी, दाल-चावल और अचार भी शामिल है. अटल कैंटीन में एक वक्त 500 लोगों के लिए भोजन की क्षमता रखी गई है. अटल कैंटीन योजना के शुभारंभ के दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक कैंटीन में जाकर वहां भोजन किया. साथ ही वहां मौजूद स्टॉफ से पूरी बारीकियां जानीं. आइए इन जगहों की पूरी लिस्ट देखिए.
Atal Canteen में आपको क्या मिलेगा
- अटल कैंटीन में सिर्फ 5 रुपये में गरीबों और जरूरतमंदों को खाना मिलेगा
- पूरी नई दिल्ली में ऐसी 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना है
- नई दिल्ली में 45 ऐसी कैंटीन अभी खोली गई हैं, बाकी जल्द ही खुल जाएंगी
- अटल कैंटीन में 11 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक भोजन मिलेगा और फिर शाम को 6.30 से 9.30 बजे तक थाली मिलेगी
अटल कैंटीन कहां-कहां खुली देखें पूरी लिस्ट
नरेला-सेक्टर ए 6 नरेला (हुडको)
नरेला- सीएस प्लॉट, बी ब्लॉक, होलांबी कलां
बवाना-सी ब्लॉक, शाहबाद दौलतपुर
बवाना-सीएस लैंड, ए ब्लॉक, एसआरएस बवाना
बादली-संजय कैंप
आदर्श नगर-जी ब्लॉक जहांगीरपुरी, आजादपुर दिल्ली
शालीमार बाग-मोहल्ला क्लीनिक, केला गोडाउन
वजीरपुर-सी-35, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया
तिमारपुर-कटरा मीना बाग, मल्क गंज, तिमारपुर
तिमारपुर-जेजे क्लस्टर, संजय बस्ती, तिमारपुर
शकूरबस्ती-शहीद भगत सिंह कैंप, पश्चिम पुरी
मंगोलपुरी-एन ब्लॉक मंगोलपुरी
मंगोलपुरी-बीवीके जी ब्लॉक मंगोलपुरी
राजौरी गार्डन-जेजे क्लस्टर श्याम नगर एंड शिखरी भट्टा
मादीपुर-आर ब्लॉक जेजेसी, रघुबीर नगर
मादीपुर-बी1 एंड के ब्लॉक जेजेसी, बी ब्लॉक
शकूरपुर बस्ती-ई ब्लॉक, पंजाब माइग्रेंट रिलीफ कैंप, पीरागढ़ी
राजौरी गार्डन-एफ एक्सटेंशन जीजीएस हास्पिटल ख्याला
मोती नगर-शिशु वाटिका चूना भट्टी, कीर्ति नगर
राजिंदर नगर- बी ब्लॉक, बुध नगर, इंदरपुरी
राजिंदर नगर-शिवाजी पार्क, नारायण इंडस्ट्रिलय एरिया
विकासपुरी-जेजे क्लस्टर इंदिरा कैंप नंबर 3
मटियाला-वैकेंट लैंड गोयला डेयरी
मटियाला-सेक्टर 3, पीएच-1 द्वारका
नजफगढ़- जय विहार, फेज-1
पालम-वेटेनरी हास्पिटल, सेक्टर-1, द्वारका
महरौली-जेजेसी कुसुमपुरी, महरौली
आरके पुरम-भंवर सिंह कैंप, वसंत विहार
छतरपुर-शांति कैंप, छतरपुर
छतरपुर-संजय कॉलोनी, भाटी माइंस
