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दिल्ली-NCR में कब मिलेगा गर्मी से राहत? IMD ने बताया वीकेंड का पूरा हाल

कल यानी शुक्रवार से ही मौसम करवट लेता दिख रहा है. IMD ने 18 जून से 21 जून के बीच पूरे इलाके में रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ तूफान की संभावना जताई है.

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दिल्ली-NCR में कब मिलेगा गर्मी से राहत? IMD ने बताया वीकेंड का पूरा हाल
दिल्ली-NCR में तपती गर्मी से राहत! इस वीकेंड बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
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दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है. कई दिनों तक लू जैसे हालात झेलने के बाद अब मौसम बदलने वाला है. अगर आप भी वीकेंड पर राहत का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के अनुसार, 18 जून से ही दिल्ली-NCR में मौसम करवट लेना शुरू कर देगा. 18 जून से 21 जून के बीच रुक-रुक कर बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी.

कल से बदलेगा मौसम! दिल्ली में बारिश और तापमान पर IMD की नई अपडेट

वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, इस वीकेंड दिल्ली-NCR में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तेज हवाओं का असर भी देखने को मिलेगा, जिससे तपिश कम होगी और मौसम सुहाना बनेगा.

कितना रहेगा तापमान?

अनुमान के मुताबिक, 19 जून को अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा.  
20 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रहने का अनुमान है.  
21 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री तक रह सकता है.

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Photo Credit: Pic credit- PTI

क्यों बदला मौसम?

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और स्थानीय मौसम सिस्टम के असर से दिल्ली-NCR में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसी वजह से तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना कम है.

अगले हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

22 और 23 जून को मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है. इन दिनों आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और तापमान सामान्य दायरे में बना रहेगा.

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Source: IMD- https://mausam.imd.gov.in 

लोगों के लिए राहत क्यों?

बारिश, बादल और तेज हवाओं के चलते लू जैसी स्थितियों से फिलहाल राहत मिल सकती है. हालांकि कुछ इलाकों में उमस बनी रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आने वाला वीकेंड ज्यादा आरामदायक रहेगा.

वीकेंड पर सुहाना होगा मौसम

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाएं और रुक-रुक कर होने वाली बारिश इस इलाके में भीषण गर्मी की स्थिति को रोकने में मदद करेगी. हालांकि निवासियों को लू (हीटवेव) जैसी स्थितियों से राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ इलाकों में उमस भरा मौसम बना रह सकता है.

कुल मिलाकर इस वीकेंड पर NCR में बादल छाए रहने, बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान सामान्य दायरे में रहने और मौसम के हालात ज्यादा आरामदायक होने की उम्मीद है.

Source: IMD- https://mausam.imd.gov.in

लेखक के बारे में
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अनिता शर्मा
एसोसिएट एडिटर
अनिता शर्मा हिंदी की जानी-मानी हेल्थ जर्नलिस्ट्स में शुमार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है. साल 2006 में अपने... और पढ़ें
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