ग्रेटर नोएडा के टोल प्लाजा पर दबंगों का आतंक, बैरियर तोड़ते हुए निकालीं कई गाड़ियां, कर्मियों को भी पीटा, VIDEO

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल प्लाजा पर रात को दबंगों का जबरदस्त आतंक देखने को मिला, जहां दबंगों ने गाड़ियों के हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा के बूम बैरियर को तोड़ दिया और उसके बाद एक दर्जन गाड़ियों को बिना पैसे के वहां से निकाल लिया. जब टोल कर्मियों के द्वारा उन लोगों से पैसे मांगे गए और गाड़ियों को निकालने से रोका गया तो उन्होंने टोल कर्मियों के साथ भी जमकर मारपीट की. जब एक टोलकर्मी उनसे बचने के लिए भागा तो उन आरोपियों के द्वारा उस टोलकर्मी करीब एक किलोमीटर तक पीछा किया गया और उसके साथ में जमकर मारपीट की गई.

हूटर बजाते हुए बैरियर तोड़ जबरन निकालीं गाड़ियां

ईंट पत्थर से टोलकर्मी पर हमला किया गया. बाद में टोलकर्मी को लहूलुहान हालत में अधमरा कर बदमाश मौके से फरार हो गए. खुर्जा के रहने वाले लोकमान सिंह ने बताया कि वह काफी लंबे समय से नेशनल हाईवे 91 के लुहालरी टोल प्लाजा पर काम करता है. बुधवार रात में करीब 7:45 बजे कुछ गाड़ियां टोल प्लाजा पर आईं और उनके द्वारा हूटर बजाकर उन गाड़ियों को जबरन निकालने की कोशिश की गई.

विरोध पर टोल कर्मी के साथ मारपीट

उन्होंने आगे बताया कि जब बैरियर नहीं खोला गया तो उन लोगों के द्वारा बूम बैरियर को ही गाड़ियों से तोड़ दिया गया और एक के बाद एक लगातार में गाड़ियों को निकालने लगे. यह देखकर टोल कर्मचारियों के द्वारा बूम बैरियर को लगाया गया तो उन लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी. मैंने जब उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जब मैं बचने के लिए भाग तो उन्होंने मेरा पीछा करते हुए मुझे गिरा कर पीटा और करीब 1 किलोमीटर तक मेरा पीछा किया. मुझ पर ईंट से वार किया जिससे मेरे सर में काफी चोट आई है.

दबंगों की करतूत सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

इस मारपीट में टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, अभी वह अस्पताल में भर्ती है, वही यह पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें दबंग की दबंगई देखी जा सकती है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.



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