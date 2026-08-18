दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 43 अफसरों के तबादले; कई DCP और Joint CP बदले

Delhi Police Transfer List: दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. इस फेरबदल के तहत 43 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती की गई है. कई जिलों के DCP बदले गए हैं, वहीं कई ज्वाइंट CP को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
दिल्ली सरकार ने पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की सिफारिश पर 43 IPS और DANIPS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का आदेश दिया है, जिसे उपराज्यपाल ने लागू किया है. इस फेरबदल में ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच, विजिलेंस, EOW, क्राइम, इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय और अलग-अलग जिला रेंज में सीनियर नियुक्तियां शामिल हैं. कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है या उन्हें नए जिलों और खास डिवीजनों में तैनात किया गया है.
इन अधिकारियों का हुआ तबादला
|क्र.सं.
|अधिकारी का नाम
|वर्तमान पोस्टिंग
|नई पोस्टिंग
|1
|सुश्री गरिमा भटनागर
|विशेष पुलिस आयुक्त / ईओडब्ल्यू
|विशेष पुलिस आयुक्त / ईओडब्ल्यू और एमडी / डीपीएचसीएल (अतिरिक्त प्रभार)
|2
|श्री मनीष अग्रवाल
|विशेष पुलिस आयुक्त / यातायात
|विशेष पुलिस आयुक्त / पीएसडी
|3
|श्री अजय चौधरी
|विशेष पुलिस आयुक्त / पीएसडी
|विशेष पुलिस आयुक्त / यातायात
|4
|श्री डेविड लालरिन्संगा
|विशेष पुलिस आयुक्त / ओपीएस (पीसीआर और कम्युनिकेशन)
|विशेष पुलिस आयुक्त / ओपीएस (पीसीआर और कम्युनिकेशन)
|5
|श्री अतुल कटियार
|विशेष पुलिस आयुक्त / सतर्कता
|विशेष पुलिस आयुक्त / कल्याण और कानूनी प्रभाग
|6
|श्री के. जेगादेसन
|विशेष पुलिस आयुक्त / खुफिया प्रभाग
|विशेष पुलिस आयुक्त / खुफिया प्रभाग
|7
|श्री विवेक किशोर
|अरुणाचल प्रदेश से स्थानांतरण पर
|विशेष पुलिस आयुक्त / एसपीडब्ल्यूएसी और लाइसेंसिंग
|8
|सुश्री सिंधु पिल्लई
|ए एंड एनआई से स्थानांतरण पर
|विशेष पुलिस आयुक्त / सतर्कता और मीडिया सेल (अतिरिक्त प्रभार)
|9
|श्री वेणु बंसल
|संयुक्त पुलिस आयुक्त, पीएचक्यू से संबद्ध
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / एसपीडब्ल्यूएसी और स्पूनर
|10
|सुश्री सुमन गोयल
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालय
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / पश्चिमी रेंज
|11
|श्री रजनीश गुप्ता
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / आईएफएसओ
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / परिवहन रेंज
|12
|श्री जतिन नरवाल
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / पश्चिमी रेंज
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / विशेष शाखा
|13
|श्री मिलिंद महादेव डुमबेरे
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / टीपीटी रेंज
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / पूर्वी रेंज (01/09/2026 से प्रभावी)
|14
|श्री दीपक पुरोहित
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / नई दिल्ली रेंज
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / लाइसेंसिंग
|15
|सुश्री नुपुर प्रसाद
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / ईओडब्ल्यू
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / नई दिल्ली रेंज
|16
|श्री अजय कृष्ण शर्मा
|गोवा से स्थानांतरण पर
|संयुक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालय
|17
|सुश्री मोनिका भारद्वाज
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / आईएफएसओ
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / अपराध
|18
|श्री ए कोआन
|ए एंड एनआई से स्थानांतरण पर
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालय कार्मिक
|19
|श्री संजय भाटिया
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालय कार्मिक
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / आईएफएसओ
|20
|श्री दिनेश कुमार गुप्ता
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / यातायात
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / डीपीएचसीएल
|21
|सुश्री वर्षा शर्मा
|गोवा से स्थानांतरण पर
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / ईओडब्ल्यू
|22
|सुश्री प्रतीक्षा गोदारा
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / डीपीएचसीएल
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / यातायात (मुख्यालय)
|23
|श्री जितेंद्र कुमार मीणा
|ए एंड एनआई से स्थानांतरण पर
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / सतर्कता
|24
|श्री निधिन वलसन
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / तकनीकी और पीआई
|अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / विशेष शाखा
|25
|श्री ए.के. लाल
|पुडुचेरी से स्थानांतरण पर
|पुलिस उपायुक्त / जीए
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