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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 43 अफसरों के तबादले; कई DCP और Joint CP बदले

Delhi Police Transfer List: दिल्ली पुलिस में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 43 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती की गई है.

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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 43 अफसरों के तबादले; कई DCP और Joint CP बदले

Delhi Police Transfer List: दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. इस फेरबदल के तहत 43 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती की गई है. कई जिलों के DCP बदले गए हैं, वहीं कई ज्वाइंट CP को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

दिल्ली सरकार ने पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की सिफारिश पर 43 IPS और DANIPS अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का आदेश दिया है, जिसे उपराज्यपाल ने लागू किया है. इस फेरबदल में ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच, विजिलेंस, EOW, क्राइम, इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय और अलग-अलग जिला रेंज में सीनियर नियुक्तियां शामिल हैं. कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है या उन्हें नए जिलों और खास डिवीजनों में तैनात किया गया है.

इन अधिकारियों का हुआ तबादला

क्र.सं.अधिकारी का नामवर्तमान पोस्टिंगनई पोस्टिंग
1सुश्री गरिमा भटनागरविशेष पुलिस आयुक्त / ईओडब्ल्यूविशेष पुलिस आयुक्त / ईओडब्ल्यू और एमडी / डीपीएचसीएल (अतिरिक्त प्रभार)
2श्री मनीष अग्रवालविशेष पुलिस आयुक्त / यातायातविशेष पुलिस आयुक्त / पीएसडी
3श्री अजय चौधरीविशेष पुलिस आयुक्त / पीएसडीविशेष पुलिस आयुक्त / यातायात
4श्री डेविड लालरिन्संगाविशेष पुलिस आयुक्त / ओपीएस (पीसीआर और कम्युनिकेशन)विशेष पुलिस आयुक्त / ओपीएस (पीसीआर और कम्युनिकेशन)
5श्री अतुल कटियारविशेष पुलिस आयुक्त / सतर्कताविशेष पुलिस आयुक्त / कल्याण और कानूनी प्रभाग
6श्री के. जेगादेसनविशेष पुलिस आयुक्त / खुफिया प्रभागविशेष पुलिस आयुक्त / खुफिया प्रभाग
7श्री विवेक किशोरअरुणाचल प्रदेश से स्थानांतरण परविशेष पुलिस आयुक्त / एसपीडब्ल्यूएसी और लाइसेंसिंग
8सुश्री सिंधु पिल्लईए एंड एनआई से स्थानांतरण परविशेष पुलिस आयुक्त / सतर्कता और मीडिया सेल (अतिरिक्त प्रभार)
9श्री वेणु बंसलसंयुक्त पुलिस आयुक्त, पीएचक्यू से संबद्धसंयुक्त पुलिस आयुक्त / एसपीडब्ल्यूएसी और स्पूनर
10सुश्री सुमन गोयलसंयुक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालयसंयुक्त पुलिस आयुक्त / पश्चिमी रेंज
11श्री रजनीश गुप्तासंयुक्त पुलिस आयुक्त / आईएफएसओसंयुक्त पुलिस आयुक्त / परिवहन रेंज
12श्री जतिन नरवालसंयुक्त पुलिस आयुक्त / पश्चिमी रेंजसंयुक्त पुलिस आयुक्त / विशेष शाखा
13श्री मिलिंद महादेव डुमबेरेसंयुक्त पुलिस आयुक्त / टीपीटी रेंजसंयुक्त पुलिस आयुक्त / पूर्वी रेंज (01/09/2026 से प्रभावी)
14श्री दीपक पुरोहितसंयुक्त पुलिस आयुक्त / नई दिल्ली रेंजसंयुक्त पुलिस आयुक्त / लाइसेंसिंग
15सुश्री नुपुर प्रसादसंयुक्त पुलिस आयुक्त / ईओडब्ल्यूसंयुक्त पुलिस आयुक्त / नई दिल्ली रेंज
16श्री अजय कृष्ण शर्मागोवा से स्थानांतरण परसंयुक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालय
17सुश्री मोनिका भारद्वाजअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / आईएफएसओअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / अपराध
18श्री ए कोआनए एंड एनआई से स्थानांतरण परअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालय कार्मिक
19श्री संजय भाटियाअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / मुख्यालय कार्मिकअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / आईएफएसओ
20श्री दिनेश कुमार गुप्ताअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / यातायातअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / डीपीएचसीएल
21सुश्री वर्षा शर्मागोवा से स्थानांतरण परअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / ईओडब्ल्यू
22सुश्री प्रतीक्षा गोदाराअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / डीपीएचसीएलअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / यातायात (मुख्यालय)
23श्री जितेंद्र कुमार मीणाए एंड एनआई से स्थानांतरण परअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / सतर्कता
24श्री निधिन वलसनअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / तकनीकी और पीआईअतिरिक्त पुलिस आयुक्त / विशेष शाखा
25श्री ए.के. लालपुडुचेरी से स्थानांतरण परपुलिस उपायुक्त / जीए

 

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