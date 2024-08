दिल्‍ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में जरा सी बारिश के बाद ही जगह-जगह जलभराव देखने को मिलता है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है. शुक्रवार को एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब दिल्‍ली के अलग-अलग इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर जगह-जगह पानी भरा नजर आया. जलभराव के कारण कई जगह पर यातायात जाम हो गया. इसे लेकर दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने एडवाइजरी जारी की है और जलभराव वाले रास्‍तों की जगह वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने मुंडका और आनंद पर्वत इलाकों में जलभराव के बाद ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्‍स पर दो पोस्‍ट की है. इनमें से एक में ट्रैफिक पुलिस ने आनंद पर्वत इलाके का एक वीडियो भी पोस्‍ट किया है, जिसमें सड़क पानी से लबालब भरी नजर आ रही है. इसके साथ ही दिल्‍ली पुलिस ने लिखा, "ट्रैफिक एडवाइजरी, आनंद पर्वत में जलभराव के कारण ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, कृपया एडवाइजरी का पालन करें."

Traffic Advisory



Due to water logging at Anand Parvat, traffic diversions are effective. Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/gYQLjOYfnB