40 हजार जवान, 1000 CCTV, 8 एयर डिफेंस गन... 15 अगस्त पर दिल्ली में ऐसी होगी चाकचौबंद सुरक्षा

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली, खासकर लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है. लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली से शाहदरा के बीच रेल यातायात शुक्रवार को कुछ समय बंद रहेगा. कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, कइयों के रूट, स्टॉपेज और टाइमिंग में बदलाव किया गया है.

आतंकी, खालिस्तानी संगठनों से खतरा

दिल्ली हमेशा से जैश और लश्कर के लिए एक प्रमुख टारगेट रही है. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों के जरिए हमला करवाने की आशंका से व्यापक तैयारियां की गई हैं. इनके अलावा खालिस्तानी संगठनों से भी खतरा है.

सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, ग्लोबल जिहादी समूहों, घरेलू आतंकी संगठनों, सिख आतंकी समूहों और पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से खतरे की आशंका जताई है. सूत्रों का कहना है कि इन आतंकी संगठनों से वीआईपी, भीड़भाड़ वाले और प्रमुख ठिकानों को खतरा हो सकता है.

सुरक्षा के लिए चाकचौबंद तैयारियां

अर्धसैनिक बलों के 40 हज़ार से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं.

ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं.

लाल किले के आसपास 1,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी.

7 जगहों पर एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं.

15 जगहों पर उनके स्नाइपर्स भी मौजूद रहेंगे.

हवाई हमलों से बचाव के लिए 8 एयर डिफेंस गन लगाई गई हैं.

लाल किले के 9 किमी के दायरे में सभी सड़कों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी.

लाल किले के आसपास की ऊंची इमारतों पर दिल्ली पुलिस के 270 से ज़्यादा जवान तैनात रहेंगे.

पतंगों को पकड़ेंगे काइट कैचर

सुरक्षा के लिहाज से 15 अगस्त को लाल किले के आसपास पतंग उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. अगर कोई पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है तो उसे पकड़ने के लिए 'काइट कैचर' तैनात किए गए हैं. इन तैयारियों का मकसद राजधानी दिल्ली को सुरक्षित बनाना और स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है.

ट्रेनों के रूट, स्टॉपेज और टाइमिंग में बदलाव

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली से शाहदरा के बीच रेल यातायात अस्थायी रूप से बंद रहेगा. इन स्टेशनों के बीच रेल यातायात सुबह 06:45 बजे से 09:00 बजे तक बंद रहेगा. कई ट्रेनों को पूरी तरह, कुछ को आंशिक रूप से रद्द किया गया है. कुछ ट्रेनों के रूट, स्टॉपेज और टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है. यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें.

ये ट्रेनें 15 अगस्त को रद्द रहेंगी:

74021 दिल्ली जं. – सहारनपुर जं. (DMU)

74024 सहारनपुर जं. – दिल्ली जं. (DMU)

64402 दिल्ली जं. – साहिबाबाद (EMU)

64411 साहिबाबाद – दिल्ली जं. (EMU)

64417 गाजियाबाद – दिल्ली जं. (MEMU)

इस ट्रेन का मार्ग बदला

64111 खुर्जा जं. – शकूरबस्ती (EMU) साहिबाबाद – तिलक ब्रिज – नई दिल्ली – दिल्ली किशनगंज होकर चलेगी. यह विवेक विहार, दिल्ली शाहदरा व दिल्ली जंक्शन पर नहीं रुकेगी.

इनके पहले-आखिरी स्टेशन में बदलाव

64152 दिल्ली जं. – अलीगढ़ (MEMU) गाजियाबाद से शुरू होगी.

64022 सहारनपुर जं. – दिल्ली जं. (MEMU) दिल्ली शाहदरा पर समाप्त होगी.

64025 दिल्ली जं. – शामली (MEMU) दिल्ली शाहदरा से शुरू होगी.

54058 शामली – दिल्ली जं. दिल्ली शाहदरा पर समाप्त होगी.

64567 बुलंदशहर – तिलक ब्रिज (MEMU) साहिबाबाद पर समाप्त होगी और साहिबाबाद से तिलक ब्रिज तक नहीं चलेगी.

रोकी जाने वाली ट्रेनें

18310 जम्मूतवी – संबलपुर जं. (14.08.25) दिल्ली जं. पर रुकेगी.

15910 लालगढ़ जं. – डिब्रूगढ़ (14.08.25) दिल्ली जं. पर रुकेगी.

03697 गया जं. – दिल्ली जं. (14.08.25) NCR रूट पर 60 मिनट देर से चलेगी.

64414 दिल्ली जं. – गाजियाबाद (EMU) दिल्ली जं. पर रुकेगी.

64558 सहारनपुर जं. – दिल्ली जं. (MEMU) दिल्ली शाहदरा पर रुकेगी.

64103 अलीगढ़ जं. – दिल्ली जं. (EMU) साहिबाबाद पर रुकेगी.

इन ट्रेनों का समय बदला

12038 दिल्ली जं. – कोटद्वार (जन शताब्दी) 07:00 बजे के बजाय 08:50 बजे चलेगी (110 मिनट देरी)

15484 दिल्ली जं. – अलीपुरद्वार जं. 07:35 बजे के बजाय 09:00 बजे चलेगी (85 मिनट देरी)

12225 आज़मगढ़ – दिल्ली जं. (14.08.25) 16:30 बजे के बजाय 18:00 बजे चलेगी (90 मिनट देरी)

14042 देहरादून – दिल्ली जं. (14.08.25) 21:20 बजे के बजाय 22:30 बजे चलेगी (70 मिनट देरी)