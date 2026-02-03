ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के पास सोमवार को यमुना प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की. प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ अभियान चलाकर करीब 400 करोड़ रुपये की जमीन को कब्जामुक्त कराया. इस दौरान करीब 1 लाख वर्ग मीटर भूमि से अवैध कब्जे हटाया गया है. कॉलोनाइजरों द्वारा जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही थीं. प्राधिकरण द्वारा की गई इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया.

यह कार्रवाई यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश सिंह के निर्देश पर की गई. प्राधिकरण का दस्ता साबोता और दयानातपुर गांवों में पहुंचा और आधा दर्जन बुलडोजरों के साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू किया.

एयरपोर्ट के पास अपने घर का दे रहे थे झांसा

इन अवैध कॉलोनियों में कई डेवलपर्स लोगों को एयरपोर्ट के पास घर दिलाने का सपना दिखा रहे थे. गौरतलब है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास निर्माण पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन इसके बावजूद कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनियां काटने और निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे.

अवैध कॉलोनी काटने वालों को दी चेतावनी

ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजरों को स्पष्ट चेतावनी दी गई. प्राधिकरण ने कहा कि यदि भविष्य में अवैध कॉलोनी काटने का प्रयास किया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.