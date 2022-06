Gemini क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ IRA Financial Trust ने Crypto हैक मामले में किया केस

Gemini की क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विस 2015 में लाइव हुई थी

खास बातें IRA Financial को फरवरी में हुआ था 280 करोड़ का नुकसान

Gemini ने IRA Financial के लगाए गए सभी आरोपों को किया खारिज

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है Gemini

क्रिप्टोकरेंसी हैक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. कुछ महीने पहले हुई ऐसी ही एक घटना में IRA Financial Trust ने Gemini क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि उसने हैक अटैक के बाद वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए समय पर कोई एक्शन नहीं लिया. फरवरी में IRA Financial को हैक अटैक में $ 36 मिलियन (लगभग 280 करोड़ रुपये) के बिटकॉइन और इथेरियम का नुकसान हुआ था. IRA ने Gemini के साथ मिलकर क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग की थी. अब अपने मुकदमे में, IRA ने आरोप लगाया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने इतनी बड़े अमाउंट के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से कोई एक्शन नहीं लिया.



मुकदमे में IRA Financial, जो कि गैर-पारंपरिक सेवानिवृत्ति खातों का मैनेजमेंट करती है, ने आरोप लगाया है कि Gemini जल्दी से खातों को फ्रीज करने में फेल रहा, जिससे हैकर्स के पास एसेट्स को पहुंचने से रोका जा सकता था.



"जैसा कि शिकायत में बताया गया है, मुकदमा, IRA Financial Trust v. Gemini Trust Company, LLC, में आरोप लगाया जाता है कि जेमिनी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के पास कस्टमर के क्रिप्टो एसेट्स की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं थे." एक ब्लॉग पोस्ट में IRA की ओर से एक अधिकारिक घोषणा में कहा गया.



Gemini को 2014 में लॉन्च किया गया था और इसकी क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विस 2015 में लाइव हुई थी. वहीं, दूसरी ओर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित Gemini ने IRA Financial के लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. कंपनी ने दावा किया है कि वह अपने यूजर्स और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी रखती है.



"हम मुकदमे में लगे आरोपों को खारिज करते हैं. हमारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे हैं और हम लगातार इन्हें अपडेट कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे ग्राहक हमेशा सुरक्षित रहें. इस मामले में, जैसे ही IRA Financial ने हमें उनकी सुरक्षा घटना के बारे में सूचित किया, हमने खाते में से फंड्स का नुकसान होने से रोकने के लिए तुरंत एक्शन लिया." Decrypt में छपी एक स्टोरी में जेमिनी के प्रवक्ता ने कहा.



IRA Financial का मकसद इस मुकदमे से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उन ग्राहकों के नुकसान की पूर्ति के लिए करना है, जिन्होंने अपनी बचत में से खरीदी गई क्रिप्टो होल्डिंग्स को गंवा दिया है. इस मामले में अभी और जानकारी का आना बाकी है.