Cryptocurrency Crash : क्रिप्टो बिल की घोषणा से Bitcoin 25% गिरा, Ether सहित सभी बड़े कॉइन्स लुढ़के, देखें Latest Crypto Price

Cryptocurrency Prices in India :क्रिप्टोकरेंसी बाजार को भारत में नियमित किए जाने के लिए केंद्र सरकार अगले हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी बिल ला रही है. मंगलवार को सरकार की आई इस घोषणा के बाद भारत में क्रिप्टोकरेंसी का बाजार धड़ाम हो गया था और बुधवार की सुबह को बड़े-बड़े कॉइन्स में 23 से 25 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की जा रही थी. बता दें कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने यानी नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 कुल 26 विधेयकों में से एक है जिन्हें पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.