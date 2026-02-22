गुरदासपुर के आदिया गांव में दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या, आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी

पंजाब के गुरदासपुर के आदिया गांव में दो पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या के मामले में आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है. इस संबंध में एक वायरल पोस्ट के जरिए दावा किया गया है. वायरल पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली गई है. वायरल पोस्ट में लिखा है कि आज 22 फरवरी 2026 को तड़के एक और सफलता हासिल हुई, जब आतंकी संगठन के अल‑बुर्क ब्रिगेड ने दुरंगला पुलिस स्टेशन पर हमला किया.

आतंकी संगठन ने क्या कहा

इसके आगे पोस्ट में लिखा है कि आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है, जिसमें दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए. भविष्य में भारतीय सरकारी वर्दीधारी अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह से हमले और भी ज्यादा तीव्र रूप से जारी रहेंगे. जनता को सलाह दी जाती है कि वे सेना, पुलिस और बीएसएफ बलों से इस्तीफा दे दें, अन्यथा उन्हें उनके घरों में निशाना बनाया जाएगा.

चौकी पर तैनात थे पुलिसकर्मी

पुलिस के मुताबिक, मृत पाए गए पुलिसकर्मियों की पहचान गुरनाम सिंह और अशोक कुमार के रूप में हुई है, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के आदिया में एक सीमा चौकी पर तैनात थे. गुरदासपुर थाना प्रभारी बनारसी दास ने फोन पर बताया कि कुमार होम गार्ड कर्मी, जबकि गुरनाम सहायक उपनिरीक्षक थे. उन्होंने बताया कि दोनों के शव उस कमरे के अंदर मिले, जो एक चौकी के रूप में काम करता है.

मामले की जांच जारी

गुरदासपुर जिले के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस की ओर से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ करीबी समन्वय में संचालित ये चौकियां रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में काम करती हैं और जिस क्षेत्र में यह घटना हुई, वह भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तकनीकी एवं फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं.