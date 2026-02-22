विज्ञापन
ENG vs SL T20 WC 2026, Live Match Updates: इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

ENG vs SL T20 WC 2026, Live Match Score Updates Super-8: पल्लेकेले में दिन में तीन घंटे बारिश होने का अनुमान है. दासुन शनाका की लीडरशिप में श्रीलंका, टूर्नामेंट से पहले हैरी ब्रूक की इंग्लैंड से T20I सीरीज़ में 3-0 से हारने के बाद बदला लेने के लिए बेताब होगा.

ENG vs SL T20 WC 2026, Live Match Score Updates Super-8:

Sri Lanka vs England LIVE Updates, T20 World Cup Super 8: पल्लेकेले में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ रहा है. शनिवार को लगातार बारिश के कारण पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के बीच मैच धुल गया था, आज के मुकाबले का भी यही हाल हो सकता है. पल्लेकेले में दिन में तीन घंटे बारिश होने का अनुमान है. दासुन शनाका की लीडरशिप में श्रीलंका, टूर्नामेंट से पहले हैरी ब्रूक की इंग्लैंड से T20I सीरीज़ में 3-0 से हारने के बाद बदला लेने के लिए बेताब होगा. पूरे सुपर 8 में बारिश के खलल डालने की उम्मीद है, ऐसे में एक संभावित जीत सेमी-फाइनल क्वालिफिकेशन में अहम साबित हो सकती है. (LIVE SCORECARD)

Sri Lanka vs England LIVE Score | SL vs ENG T20 World Cup Super 8 LIVE Updates, straight from Pallekele International Cricket Stadium, Pallekele

श्रीलंका (प्लेइंग XI): पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), पवन रथनायके, कामिंडू मेंडिस, दसुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेल्लालेज, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद


