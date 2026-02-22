India vs South Africa LIVE Score: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने रेयान रिकेल्टन का शिकार कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई. बुमराह ने इससे पहले क्विंटन डी कॉक का विकेट झटका तो अर्शदीप ने एडेन मार्कराम को पवेलियन भेजा. बता दें, अफ्रीकी कप्तान मारक्रम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. अफ्रीकी टीम इस मैच में चार बदलाव के साथ उतरी है. जबकि भारतीय टीम ने कोई बदलाव नहीं किया है. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्षर पटेल को लेकर कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो आज फिर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं है. (Live Scorecard)
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी
ICC Men's T20 World Cup 2026 Super 8 LIVE Updates: India vs South Africa LIVE Score Straight from Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Ind vs SA LIVE Score: 10 ओवर पूरे
10 ओवर पूरे हुए. आखिरी गेंद पर छक्का आया है. यह फ्री हिट थी. मिलर के स्लॉट में गेंद और नतीजा स्टैंड में गेंद. आखिरी ओवर से 11 रन आए हैं. दक्षिण अफ्रीका का रन रेट 8.4 का है. पिछले 5 ओवर से 52 रन आए. यह साझेदारी अब 64 रनों की हो चुकी है. भारत को यहां जल्द से जल्द एक विकेट चाहिए. मिलर अपने अर्द्धशतक की ओर हैं.
10.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 84/3
Ind vs SA LIVE Score: मिलर-ब्रेविस का काउंटरअटैक
Ind vs SA LIVE Score: डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच साझेदारी 53 रनों की हो चुकी है. आखिरी 5 ओवर से 53 रन आए हैं. पिछले ओवर से 17 रन आए हैं. चक्रवर्ती के इस ओवर में पहले मिलर और फिर ब्रेविस ने छक्का जड़ा. भारत की नजरें यह साझेदारी तोड़ने पर है. दक्षिण अफ्रीका का रन रेट 8 से ऊपर हुआ.
9.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 73/3
Ind vs SA LIVE Score: सुंदर का महंगा ओवर
भारत की नजरें दक्षिण अफ्रीका को 160 के अंदर रोकनो की होगी. चक्रवर्ती अगला ओवर फेंकने आएंगे. दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने पिछले ओवर में 4 रन दिए. हार्दिक का अच्छा ओवर रहा. डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर के बीच साझेदारी पनप रही है.
8.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 56/3
Ind vs SA LIVE Score: सुंदर का महंगा ओवर
सुंदर को मार पड़ी है. उनके ओवर से 11 रन आए हैं और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 50 पार हुआ. भारत को जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ने की होगी. भारत को चौथे विकेट की तलाश है, देखना होगा यह कौन दिलाएगा?
7.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 52/3
India vs South Africa LIVE Score: सुंदर आए हैं
India vs South Africa LIVE Score:अब अटैक पर वाशिंगटन सुंदर आए हैं. डेवाल्ड ब्रेविस ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़ा. देखना होगा कि सुंदर का किस तरह से भारतीय कप्तान इस्तेमाल करते हैं. ब्रेविस और मिलर के बीच साझेदारी पनप रही है. जिन बल्लेबाजों के डर से अक्षर को नहीं खिलाया गया था, वो तो पवेलियन जा चुके हैं.
India vs South Africa LIVE Score: पावरप्ले पूरा
चलिए पावरप्ले पूरा हुआ. टीम इंडिया खुश होगी, जिस तरह से शुरुआत हुई है. क्रीज पर अभी डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस हैं. दोनों की कोशिश अफ्रीकी टीम को इस मुश्किल परिस्थिति से निकालने की होगी. दूसरी तरफ भारत को यहां विकेट चाहिए. पावरप्ले पूरी तरह से भारत के नाम रहा. टीम इंडिया ने 3 विकेट निकाले और दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 41 रन बना पाई. दक्षिण अफ्रीका का रन रेट 6.83 का है.
6.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 41/3
India vs South Africa LIVE Score: वरुण का महंगा ओवर
अब पावरप्ले का आखिरी ओवर बाकी है. पिछला ओवर वरुण चक्रवर्ती फेंकने आए थे.उनके ओवर से 11 रन आए हैं. डेविड मिलर ने लगातार गेंदों पर बाउंड्री बटोरी है. वरुण का सामना अफ्रीकी बल्लेबाज कैसे करते हैं, यह देखना मजेदार होगा. भारत की नजर पावरप्ले में एक और विकेट पर होगी.
5.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 31/1
India vs South Africa LIVE Score: भारत को तीसरी सफलता
भारत को तीसरी सफलता मिली है. रेयान रिकेल्टन लौट रहे हैं. अफ्रीकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहे हैं. बुमराह लगातार स्टंप की लाइन में गेंद कर रहे हैं, जो इस पिच के हिसाब से बहुत अच्छी रणनीति है. इस बार शिवम दुबे ने कैच पकड़ा. अहमदाबाद में दर्शक खुशी से झूम उठे. जसप्रीत बुमराह ने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं. धीमी गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई. पड़ने के बाद कांटा बदला. रयान रिकेल्टन इसे संभाल नहीं पाए. रिकेल्टन आखिरी समय तक किसी और गेंद का इंतजार कर रहे थे. बुमराह का शानदार ओपनिंग स्पैल. चार ओवर हुए हैं और अफ्रीकी टीम ने 20 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए हैं.
4.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 20/3
India vs South Africa LIVE Score: भारत को दूसरी सफलता
भारत को दूसरी सफलता मिली है. अफ्रीकी कप्तान एडन मारक्रम पवेलियन लौटे. भारत को इसी तरह की शुरुआत की उम्मीद थी. हार्दिक ने कैच लपका. यह उनके लिए कैचिंग प्रैक्टिस थी. मारक्रम कवर ड्राइव मारने गए थे. लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे. अर्शदीप ने शिकार किया.
2.4 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 12/2
India vs South Africa LIVE Score: बुमराह ने किया शिकार
जसप्रीत बुमारह ने भारत को पहली सफलता दिलाई. एक्रास खेलने गए थे. गेंद पड़ने के बाद अंदर आई. लेग स्टंप गया. स्विग गेंद को स्लॉग करने की कोशिश की. लेकिन पूरी तरह चूक गए. गेंद थोड़ी नीची भी रही. क्विंटन डी कॉक को चकमा दे गई. क्विंटन डी कॉक 6 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए. बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में शिकार किया.
1.5 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 10/1
India vs South Africa LIVE Score: अर्शदीप का अच्छा ओवर
India vs South Africa LIVE Score: अर्शदीप सिंह का पहला ओवर अच्छा रहा. अब अगला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आएंगे. पहले ओवर से सिर्फ 4 रन आए हैं. अर्शदीप ने मारक्रम को 6 बार तो डि कॉक को 5 बार आउट किया है.
1.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 4/0
India vs South Africa LIVE Score: शुरू हुआ एक्शन
अब एक्शन शुरू हुआ. एडेन मार्कराम और क्विंटन डी कॉक की सलामी जोड़ी क्रीज पर है. भारत की नजरें शुरुआती विकेट पर. टीम इंडिया के लिए अर्शदीप गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं.
India vs South Africa LIVE Score: अब नेशनल एंथम का समय
अब नेशनल एंथम का समय है. सुनील गावस्कर ट्रॉफी लेकर मैदान पर आए हैं. पहले दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रगान होगा फिर भारत का. दोनों देशों के खिलाड़ी भी आ चुके हैं.
India vs South Africa LIVE Score: क्या अफ्रीकी टीम ने की गलती?
India vs South Africa LIVE Score: भारत में खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में मेहमान टीम ने सिर्फ दो बार पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना है और जीत हासिल की है. दोनों बार यह काम न्यूजीलैंड ने किया है. पहले 2016 में नागपुर में और फिर 2017 में राजकोट में.
India vs South Africa LIVE Score: क्या बोले कप्तान सूर्या
सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा,"हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, यह सबके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका है. मैदान पर हमारा जोश बरकरार है और जो भी नतीजा आएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे. पहले गेंदबाजी करने से खुश हूं. अक्षर पटेल के साथ जो नाइंसाफी हुई, वो सही नहीं है, हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं. इसलिए कोई बदलाव नहीं."
India vs South Africa LIVE Score: क्या बोले अफ्रीकी कप्तान
India vs South Africa LIVE Score: टॉस जीतने के बाद एडेन मारक्रम ने कहा,"हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, विकेट वाकई अच्छा है और पहले के मुकाबले काफी सूखा है. लड़के अच्छी लय में दिख रहे हैं और फिलहाल यह पिच हमारे लिए अनुकूल है. हमें यहां कुछ मैच खेलने का सौभाग्य मिला है, यह काली मिट्टी की पिच है. हमने पिछले मैच से चार बदलाव किए हैं. केश, लुंगी और मार्को की वापसी हुई है."
India vs South Africa LIVE Score: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने टॉस जीतकर चौंकाते हुए बल्लेबाजी का फैसला लिया है. अफ्रीकी टीम की प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव हुए हैं. जबकि भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है.
India vs South Africa LIVE Score: दोनों कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए
सूर्यकुमार यादव और एडन मारक्रम टॉस के लिए आ चुके हैं. सुनील गावस्कर ने प्रसारणकर्ता ने कहा है कि वह चाहते हैं कि अगर टीम इंडिया टॉस जीते तो वह पहले गेंदबाजी करेंगे. अभी टॉस नहीं है. लेकिन बाद में होगी. सिक्का उछालेंगे भारतीय कप्तान सूर्या...मौजूदा विजेता और उपविजेता की भिड़ंत
India vs South Africa LIVE Score: दक्षिण अफ्रीका का सुपर-8 का सफर
- कनाडा को 57 रन से हराया
- अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में हराया
- न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया
- संयुक्त अरब अमीरात को 6 विकेट से हराया
India vs South Africa LIVE Score: भारत के सुपर-8 का सफर
- अमेरिका के खिलाफ 29 रन से जीते
- नामीबिया के खिलाफ 93 रनों से जीत
- पाकिस्तान को 61 रनों से हराया
- नीदरलैंड्स पर 17 रनों की जीत
India vs South Africa LIVE Score: कैसी रहेगी पिच
हाल के आंकड़े बताते हैं कि यह एक ऐसी पिच है, जहां हाई स्कोरिंग मैच हो सकते हैं. इस विश्व कप में, चार मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 192 है, और पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतने वाली टीमों ने इससे भी अधिक स्कोर बनाया है. जिनका औसत 203 है. परिणाम बताते हैं कि मुकाबला काफी बराबरी का रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने दो बार जीत हासिल की, एक बार हार का सामना किया और एक मैच ड्रॉ रहा. कुल मिलाकर, जो टीमें शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी करती हैं और 200 का आंकड़ा पार कर लेती हैं, उन्हें आमतौर पर स्पष्ट बढ़त मिल जाती है. रवि शास्त्री ने अपनी पिच रिपोर्ट में बताया है कि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को बढ़त होगी.
India vs South Africa LIVE Score: थोड़ी देर में टॉस
India vs South Africa LIVE Score:
अब से थोड़ी देर में टॉस होगा. दोनों ही टीमें मैदान पर पहुंच चुकी है. दोनों की नजरें जीत के साथ दो अहम अंक हासिल करने पर होगी.
India vs South Africa LIVE Score: संजू या अभिषेक, गंभीर सवाल का मिलेगा जवाब
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए, अभिषेक शर्मा की जगह उन्हें टीम में शामिल, किया जाएगा? अभिषेक के नाम तीन डक है, इस टूर्नामेंट में. लेकिन भारत बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव करने की संभावना नहीं है. स्थानीय खिलाड़ी अक्षर पटेल के वाशिंगटन सुंदर की जगह वापसी करने की उम्मीद है, जो गुजरात टाइटन्स के लिए भी खेलते हैं.
India vs South Africa LIVE Score: चक्रवर्ती का रिकॉर्ड दमदार
India vs South Africa LIVE Score: चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी सभी 8 पारियों में 2 से अधिक विकेट लेने का सिलसिला बरकरार रखा है. दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब मिला था. उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5/17 के आंकड़े भी प्रोटियाज के खिलाफ ही दर्ज किए थे.
India vs South Africa LIVE Score: वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजों के काल
वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजों के काल है. जाल बुनकर शिकार करने में उन्हें महारत हासिल है. मौजूदा टूर्नामेंट में उन्होंने 9 विकेट झटके हैं और वह दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनकी इकॉनमी भी 5.2 की है. बात अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके रिकॉर्ड की करें तो उन्होंने 8 पारियों में 22 शिकार किए हैं. इस दौरान उनका औसत 11.4 का है और बॉलिंग स्ट्राइक रेट 8.4 की.
India vs South Africa LIVE Score: अहमदाबाद में कप्तान सूर्या का बोलता है बल्ला
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. इस मैदान पर उनका स्ट्राइक रेट 152 का है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सूर्यकुमार यादव ने 11 मैचों में 34.8 की औसत से 348 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्द्धशतक भी आए हैं. कप्तान सूर्या टी20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर-4 पर सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में कम से कम 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सूर्या का 7 से 16 ओवर्स में स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है.
India vs South Africa LIVE Score: ईशान किशन पर अहम जिम्मेदारी
ईशान किशन जारी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने 176 रन बनाए हैं, 202 की स्ट्राइक रेट से. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्द्धशतक आए हैं. और वो 11 छक्के ठोक चुके हैं. ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले ही तीसरे स्थान पर आ चुके हैं. ऐसे में आज उन पर अहम जिम्मेदारी होगी.