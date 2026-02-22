India vs South Africa LIVE Score: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने रेयान रिकेल्टन का शिकार कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई. बुमराह ने इससे पहले क्विंटन डी कॉक का विकेट झटका तो अर्शदीप ने एडेन मार्कराम को पवेलियन भेजा. बता दें, अफ्रीकी कप्तान मारक्रम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. अफ्रीकी टीम इस मैच में चार बदलाव के साथ उतरी है. जबकि भारतीय टीम ने कोई बदलाव नहीं किया है. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्षर पटेल को लेकर कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो आज फिर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं है. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

ICC Men's T20 World Cup 2026 Super 8 LIVE Updates: India vs South Africa LIVE Score Straight from Narendra Modi Stadium, Ahmedabad