मोदी-योगी पर की विवादित टिप्पणी, UP पुलिस ने किया ऐसा ट्रीटमेंट कि हाथ जोड़कर बोला- 'अब नहीं करूंगा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मुस्लिम युवक ने अब माफी मांग ली है. युवक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. हाल ही में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करता दिख रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया और युवक को गिरफ्तार किया गया. अब उसका नया वीडियो आया है, जिसमें दो पुलिस वाले उसे पकड़कर ला रहे हैं और वह अपने किए के लिए माफी मांग रहा है.

युवक का नाम अहमद है और वह 21 साल का है. वह मुजफ्फरनगर के सैदपुर खुर्द गांव का रहने वाला है. पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र कमेंट करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसे सबक सिखाया तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा.

'अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा'

गिरफ्तारी के बाद अहमद का एक और वीडियो आया है, जिसमें वो अपनी टिप्पणियों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है. वह लंगड़ाते हुए चल रहा है और उसके आसपास दो पुलिस वाले भी हैं. हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अहमद कह रहा है, 'मुझसे गलती हुई थी. मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे. अगली बार मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा.'

फर्जी आईडी भी बना रखी थी अहमद ने

बताया जा रहा है कि आरोपी अहमद ने आकाश चौधरी नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी भी बनाई हुई थी. इस आईडी में वह हाथ में कलावा बांधकर और सिर पर पुलिस की टोपी लगाकर फोटो डालता था. इसकी जांच भी पुलिस कर रही है.

मुजफ्फरनगर के एसएसएपी संजय कुमार वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ एक व्यक्ति ने कमेंट किया था. कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि उस पर कठोरता से कार्रवाई की जा रही है और सोशल मीडिया आईडी की भी जांच की जा रही है.