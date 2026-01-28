मोदी-योगी पर की विवादित टिप्पणी, UP पुलिस ने किया ऐसा ट्रीटमेंट कि हाथ जोड़कर बोला- 'अब नहीं करूंगा'

- मुजफ्फरनगर के सैदपुर खुर्द गांव के युवक अहमद ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी की थी
- वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने अहमद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है
- गिरफ्तार युवक ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अपनी गलती मानी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मुस्लिम युवक ने अब माफी मांग ली है. युवक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. हाल ही में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करता दिख रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया और युवक को गिरफ्तार किया गया. अब उसका नया वीडियो आया है, जिसमें दो पुलिस वाले उसे पकड़कर ला रहे हैं और वह अपने किए के लिए माफी मांग रहा है.
युवक का नाम अहमद है और वह 21 साल का है. वह मुजफ्फरनगर के सैदपुर खुर्द गांव का रहने वाला है. पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र कमेंट करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसे सबक सिखाया तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा.
'अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा'
गिरफ्तारी के बाद अहमद का एक और वीडियो आया है, जिसमें वो अपनी टिप्पणियों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है. वह लंगड़ाते हुए चल रहा है और उसके आसपास दो पुलिस वाले भी हैं. हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अहमद कह रहा है, 'मुझसे गलती हुई थी. मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे. अगली बार मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा.'
'मेरा नाम अहमद अली है... मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे'— NDTV India (@ndtvindia) January 28, 2026
मुज़फ़्फरनगर में युवक का पीएम‑सीएम पर अभद्र टिप्पणी वाला वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी अहमद को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई शुरू की#Muzaffarnagar | #UttarPradesh pic.twitter.com/oM5I1CRhrX
फर्जी आईडी भी बना रखी थी अहमद ने
बताया जा रहा है कि आरोपी अहमद ने आकाश चौधरी नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी भी बनाई हुई थी. इस आईडी में वह हाथ में कलावा बांधकर और सिर पर पुलिस की टोपी लगाकर फोटो डालता था. इसकी जांच भी पुलिस कर रही है.
मुजफ्फरनगर के एसएसएपी संजय कुमार वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ एक व्यक्ति ने कमेंट किया था. कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि उस पर कठोरता से कार्रवाई की जा रही है और सोशल मीडिया आईडी की भी जांच की जा रही है.
