हमीरपुर की ‘शेरनी’ के आगे पस्त हुआ मनचला, बीच सड़क डंडे से किया ऑन द स्पॉट इंसाफ!

- हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके में सड़क किनारे सब्जी बेचते समय मनचले ने लड़की से छेड़छाड़ की
- लड़की ने बीच सड़क पर ही उस मनचले को सबक सिखाया और डंडा उठाकर मनचले पर दनादन वार किए
- ये घटना पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हुई. राह चलते जिसने भी देखा वो लड़की की बहादुरी देख हैरान रह गया
हमीरपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो मनचलों के मन में खौफ पैदा कर देगा. यहां सदर कोतवाली इलाके में एक मनचले ने लड़की से छेड़छाड़ की. जब उसका सब्र जबाव दे गया तो उसने बीच सड़क पर ही नारी शक्ति का रौद्र रूप दिखाया और डंडे से दनादन ऑन द स्पॉट 'इंसाफ' शुरू कर दिया.
चौंकाने वाली बात ये है कि ये पूरी घटना सदर कोतवाली इलाके के पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय के सामने हुई. यहां सड़क किनारे सब्जी बेचते समय मनचले ने लड़की से छेड़छाड़ कर दी. युवक को लगा होगा कि वह चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका पाला हमीरपुर की ऐसी जांबाज बेटी से पड़ा है जो अपनी सुरक्षा करना बखूबी जानती है.
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लड़की ने सड़क पर युवक को सिखाया सबक,छेड़खानी करने पर किशोरी ने मनचले की जमकर की पिटाई. मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल#Hamirpur | #ViralVideo pic.twitter.com/o00teD7hoA— NDTV India (@ndtvindia) January 28, 2026
लड़की ने डंडा उठाकर मनचले पर एक के बाद एक दनादन वार करने शुरू कर दिए. लड़की के इस रूप को देखकर युवक भी सहम गया. उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसका गिरेबान पकड़कर डंडे से खूब पीटा.
मनचला अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्से से भरी किशोरी ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी हेकड़ी पूरी तरह निकाल दी. बीच सड़क पर हुई इस घटना को देख लोग अपनी जगह ठिठक गए.
इस पूरी घटना को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया. इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह एक बहादुर लड़की ने बिना डरे आरोपी को सरेआम सबक सिखाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. मामला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ की कोशिश करते हैं.
(हमीरपुर से रविंद्र की रिपोर्ट)
