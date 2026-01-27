विज्ञापन
Begusarai News: साधु की भेष में आया रावण, घर में घुसकर महिला से किया रेप

बिहार के बेगूसराय से एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी गांव में ही 10 दिन से झाड़-फूंक का काम कर रहा था. वह महिला के घर साधु का भेष धरकर घुसा और उसका रेप किया.

  • बिहार के बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में एक कथित साधु ने महिला के साथ दुष्कर्म किया
  • आरोपी अरविंद लाल देव दरभंगा जिले का निवासी है और झाड़-फूंक का काम करते हुए गांव में आया था
  • घटना 26 जनवरी को तड़के तीन बजे हुई, जब महिला घर में अकेली और सो रही थी
बेगूसराय:

बिहार के बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां झाड़-फूंक और भक्ति के नाम पर ढोंग रचने वाले एक तथाकथित साधु ने एक महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी दरभंगा जिले का रहने वाला है और कुछ दिन पहले ही बेगूसराय के इस गांव में आया था. 

आरोपी 10 दिन से गांव में झाड़-फूंक का काम कर रहा था. बताया जा रहा है कि महिला घर में सो रही थी और अकेली थी. इसी का फायदा उठाकर वह घर में घुस गया और महिला के साथ दरिंदगी की. पुलिस ने आरोपी और पीड़िता का मेडिकल करवा लिया है.

क्या है पूरा मामला?

घटना 26 जनवरी की तड़के 3 बजे की है. अरविंद लाल देव साधु बनकर एक शादीशुदा 25 साल की महिला के घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि महिला का पति बाहर रहता है और महिला गांव में झोपड़ीनुमा घर में अपनी बच्ची के साथ रहती है. जिस वक्त घटना हुई, उस वक्त महिला घर में सो रही थी. इसी का फायदा उठाकर आरोपी साधु अरविंद लालदेव चुपके से घर में दाखिल हुआ और महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी गिरफ्तार

मामला सामने आते ही गांव वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने कार्रवाई कर अरविंद लाल देव को गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार को पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच कराई गई.

पुलिस ने क्या बताया?

इस मामले में डीसीपी (हेडक्वार्टर) निखिल कुमार ने बताया कि झाड़-फूंक करने वाले और कथित साधु के भेष में अरविंद लाल देव ने महिला के घर में घुसकर रेप की घटना को अंजाम दिया. घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच कराई गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

