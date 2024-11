कौन है कुख्यात गैंगस्टर नन्दू? जिसके साथ AAP विधायक नरेश सांगवान के रिश्ते होने के लगे हैं आरोप

दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार किया है. गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और आप विधायक के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है. देखा जाए तो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी की बात हो गई है. पुलिस आप विधायक से रिश्तों को लेकर पूछताछ करेगी.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आप विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान का गठजोड़ है? फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नरेश बालियान से पूछताछ कर रही है. बीजेपी ने नरेश और कपिल के बातचीत के ऑडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है.

Ye hain AAP ke 'Kattar Imandaar'...



Aam Aadmi Party MLA Naresh Balyan in a conversation with a gangster.



The gangster asks why the AAP leader has filed a complaint against him.



Balyan replies that he was being blackmailed by the gangster and his goons.



The gangster responds…