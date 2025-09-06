एशिया कप से पहले श्रीलंका का बुरा हाल, जिम्बाब्वे ने 80 रनों पर किया ढेर, बना शर्मनाक रिकॉर्ड

Sri Lanka registers its second-lowest total in T20Is: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. श्रीलंकाई टीम 13 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी. इस टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका, जिम्बाब्वे के दौरे पर है. जहां उसने दो वनडे मैचों की सीरीज में मेजबान टीम के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की. अब दोनों देशों के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जा रही है. वहीं सीरीज के दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका का सिर्फ 80 रनों पर ढेर कर चौंका दिया. श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी इस मैच में ताश के पत्तों की तरह ढह गई. टीम के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए. यह श्रीलंका का टी20 में दूसरे न्यूनतम स्कोर है.

सिर्फ 80 रनों पर सिमटी श्रीलंकाई टीम

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. इस फैसले को उन्होंने सही साबित किया. उन्हें ब्रैड इवेंस का भी भरपूर सहयोग मिला. श्रीलंका की पूरी टीम 17.4 ओवर में 80 रन पर सिमट गई. कामिल मिशारा 20, कप्तान चरिथ असालंका 18 और दाशुन सनाका 15 के अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में प्रवेश नहीं कर सका. यह श्रीलंका का टी20 में दूसरा लोएस्ट टोटल है. श्रीलंका का टी20 में सबसे कम स्कोर 2024 में न्यूयॉर्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया था, जब टीम सिर्फ 77 के स्कोर पर सिमट गई थी.

सिकंदर रजा और ब्रैड इवांस ने किया तहस-नहस

सिकंदर रजा ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट लिए. रजा ने विपक्षी कप्तान असालंका, कामिंदु मेंडिस और दुश्मंथा चमीरा का विकेट लिया. रजा के अलावा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने भी घातक गेंदबाजी की और 2.4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए. ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2 और सीन विलियम्स ने 1 विकेट लिए.

सीरीज हुई बराबर

जिम्बाब्वे ने इस घरेलू सीरीज की अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए टी20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. पहला मैच श्रीलंका ने जीता था. रविवार को खेला जाने वाला आखिरी मैच निर्णायक होगा.

महज 81 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. टीम ने अपने शुरुआती 3 विकेट महज 27 के स्कोर पर खो दिए थे. यहां पर मैच फंसता हुआ दिख रहा था. लेकिन ब्रायन बेनेट 19, रेयान बर्ल नाबाद 20 और ताशिंगा के नाबाद 21 रन की मदद से जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया। बर्ल और ताशिंगा के बीच 23 रन की अहम साझेदारी हुई.

कम स्कोर के बावजूद श्रीलंका के दुश्मंथा चमीरा ने घातक गेंदबाजी से मैच में रोमांच पैदा करने की कोशिश की. चमीरा ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए. लेकिन, उनका अकेला प्रयास श्रीलंका के लिए पर्याप्त नहीं रहा. बिनुरा फर्नांडो ने 1 और महीश तीक्षणा ने 1 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें: India vs China, Hockey Asia Cup Highlights: चीन को 7-0 से रौंदते हुए भारत ने फाइनल में बनाई जगह

यह भी पढ़ें: Hockey Asia Cup 2025: फाइनल में किस टीम से भिड़ेगा भारत, कितने बजे होगा मैच? जानें पूरी डिटेल